La nuova frontiera woke: collezione di moda con lana di montoni "gay"

“Gli animali sono gay” . Detto così, senza approfondire in alcun modo. Ma è necessario per la narrazione della nuova frontiera woke: la prima collezione di moda al mondo realizzata con lana di montoni omosessuali. Sì, esatto: montoni omosessuali. Parliamo del progetto Rainbow Wool, che andrà a finanziare le attività della Lsdv+, la Federazione Queer Diversity in Germania. Alla base di tutto vi è infatti una dichiarazione per l'accettazione della comunità Lgbt in tutto il mondo.

Ma cosa si intende per montoni gay? Si tratta di ovini che non vogliono riprodursi. Tanto basta per l’etichetta omosessuale. È automatico nel fantastico mondo dei risvegliati. Anche se tentare di desumere il gender solitamente è visto come discriminatorio. Parlando in maniera molto più concreta e di buonsenso, parliamo di animali privi di valore all’interno dell’allevamento industriale e che dunque finiscono al macello. Così, invece, hanno una nuova vita: i montoni della fattoria del pastore Michael Stücke a Löhne, in Nord Reno-Westfalia, producono filato da utilizzare nel ricamo industriale e nella produzione di abbigliamento.

La collezione Rainbow Wool è composta da cappelli, toppe e lacci per le scarpe, ma c’è di più. Il pastore Stucke propone anche l’adozione a distanza delle pecore: “Con le entrate aggiuntive del progetto l’obiettivo è espandere per quanto possibile il mio gregge e salvare più pecore, così da produrre più Rainbow Wool e quindi sostenere ancora più iniziative in tutto il mondo che consentono alle persone queer di vivere una vita sicura e paritaria” . La collezione ha un testimonial di spicco, ossia Bill Kaulitz, frontman dei Tokio Hotel, ora noto come influencer nel campo della moda e del lifestyle. Anche lui ha adottato due animali, ribattezzati Karl e Wolli.

L'intento è sicuramente nobile, non ci sono dubbi.

Ma larischia di trasformarsi in un boomerang, come testimoniato dall'ironia sui social nelle ultime ore. Anche perché i modelli della collezione Rainbow Wool non sono a buon mercato, anzi...