Prime Day ottobre: le migliori offerte su pc, tablet e accessori tech

Quando arriva, durante l’anno, il momento del PrimeDay di Amazon, si approfitta spesso per acquistare tecnologia a prezzi molto inferiori al solito listino. Notebook, tablet, accessori: che la tecnologia occorra per lavorare o per godersi tutto l’intrattenimento che si desidera poco importa, perché ci sono in vendita prodotti fantastici per tutti i gusti.

Notebook

Msi Katana GF66 12UC-402XIT

È perfetto per chi pratica il gaming il notebook di Msi Katana GF66 12UC-402XIT: il nome è dato dal fatto che il computer è potente e robusto come le tradizionali spade giapponesi. La tastiera presenta un’accattivante illuminazione colorata e le prestazioni sono altissime grazie a un processore di ultima generazione e un raffreddamento veloce ed efficace. Non solo: la scheda audio è fantastica e anche ascoltare musica diventa un’esperienza unica.

Hp PC 15s-fq5001sl

È l’ideale per chi si occupa di foto e video il notebook di Hp PC 15s-fq5001sl. Il processore è infatti molto veloce, lo schermo ha una buona risoluzione e il sistema operativo Windows 11 Home è ottimizzato per le suites di Microsoft. È l’ideale da portare in giro con sé, perché la batteria ha un’autonomia significativa.

Lenovo IdeaPad 3 Notebook

Rappresenta un buon affare la scelta del Lenovo IdeaPad 3 Notebook. Lo schermo, con una scheda grafica di alta qualità, ha una risoluzione Full Hd mentre il processore e la Ram sono abbastanza potenti da assicurare un utilizzo multitasking, soprattutto per chi fa un uso quotidiano in smartworking del proprio notebook. È dotato inoltre di uno spazio di archiviazione veloce e di un design elegante.

Tablet

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Possiede una penna digitale per essere più precisi nelle proprie attività, il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Con le sue dimensioni da 10,4 pollici, una Ram potente, una memoria espandibile e una batteria dalla lunga autonomia, questo tablet Android è molto ambito per le attività più disparate: dal lavoro alla creatività fino all’intrattenimento.

Lenovo Tab M10

Facile da usare e molto versatile, è il tablet Lenovo Tab M10. Può essere usato dagli adulti ma anche dai bambini (naturalmente con il necessario bumper per proteggerlo dagli urti e dalle cadute). Ha un display da 10,1 pollici, un processore potente e una memoria Ram espandibile. La batteria assicura un’autonomia compresa tra le 8 e le 10 ore, in base all’attività che si sta svolgendo.

Goodtel tablet da 10 pollici

Il tablet da 10 pollici di Goodtel è molto interessante anche per via dei tanti accessori che sono acclusi alla confezione: mouse, tastiera, custodia, pellicola protettiva, adattatore e naturalmente dispositivo di ricarica. È molto comodo ed è dotato di un dispositivo per il risparmio energetico oltre che si una memoria espandibile.

Monitor

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5

Un monitor potente e adatto a chi è dedito al gaming. Lo schermo curvo Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 è grande 27 pollici e ha un’ottima risoluzione. È dotato di diverse porte, quindi si presta a essere collegato con diversi device.

Lg 27GN60R UltraGear

Adatto al gaming ma anche alla visione di film e serie tv: in altre parole si ha tutto l’intrattenimento che si desidera con il monitor da 27 pollici Lg 27GN60R UltraGear. Anche qui ottima risoluzione, inclinazione regolabile e soprattutto possibilità di multitasking.

Accessori

Hard disk esterno SanDisk

Ha uno spazio di archiviazione di 2 terabyte l’hard disk esterno portatile di SanDisk. Si legge e si scrive velocemente grazie al corpo in alluminio che funge da dissipatore del calore, è resistente e impermeabile. Ha una protezione per le cadute fino a 3 metri

Mouse Inphic

È molto comodo il mouse senza fili Inphic, grazie anche alla sua batteria ad alte prestazioni. È ergonomico e viene venduto con il ricevitore Usb. È inoltre dotato di 6 pulsanti, in modo da garantire differenti funzionalità.

Tappetino Realky

Per chi è dedito al gaming è ottimale il tappetino Realky, poiché di dimensioni considerevoli, antiscivolo e impermeabile. Possiede 14 modalità di illuminazione, non ha bisogno dell’aggiunta di driver e garantisce grande libertà di movimento.

Speaker Jabra

Chi ha voglia di un’esperienza sonora indimenticabile per il proprio intrattenimento digitale non può fare a meno dello speaker Jabra Speak 510, che si connette tramite Usb a computer, smartphone e tablet. È portatile ed è l’ideale a chi lavora molto in videoconferenza.

