Sì Sposaitalia Collezioni, il matrimonio è sempre più fashion

Sì Sposaitalia Collezioni torna a Milano nella location di Allianz MiCo, da venerdì 14 a lunedì 17 aprile, punto di riferimento internazionale del settore bridal in un long week end che coinvolgerà le aziende ambasciatrici dell’italian style, le realtà più importanti del panorama mondiale, addetti ai lavori e top buyer italiani e stranieri.

Appuntamento unico e imperdibile dedicato al matrimonio che, secondo l’ultimo Osservatorio Compass, rappresenta ancora oggi, per molti, il “Grande Giorno”. L'82% degli italiani lo considera infatti come il coronamento di una promessa d’amore. Per la metà degli italiani rimane un passaggio fondamentale, propedeutico a successivi progetti familiari quali ad esempio la nascita di un figlio (55%), mentre per la Gen Z è una occasione per fare festa con amici e famiglia.

I Boomers attribuiscono alle persone sposate una maggior dose di maturità (31%). Immagine più spirituale agli occhi dei 50enni, tra lealtà, fede e speranza. Mentre tra i più giovani convolare a nozze significa determinazione e agio economico (20%). E se il costo medio per un matrimonio negli ultimi tre anni è stato di circa 20.000 euro, l’acquisto degli abiti incide in media dell’11,4%, 2.253 euro.

Molte le novità di Sì Sposaitalia Collezioni sempre più vetrina del mondo bridal ed hub creativo dalla vocazione internazionale che, fin dalle sue premesse, si preannuncia attesissima. Il suo format, sempre in linea con le esigenze delle aziende, è pronto ad accogliere 200 espositori selezionati in virtù della varietà e della particolarità delle loro proposte che diventano garanzia di un’experience d’eccellenza.

Protagonisti di questa edizione gli esclusivi Fashion Show. Nella sala sfilate allestita nel padiglione andranno in passerella i migliori brand in un elegante scenografia e per la prima volta verrà offerta alle future spose l’opportunità di vedere in anteprima le collezioni 2024 che sfileranno nei giorni di fiera e di solito sono riservate agli operatori del settore. Quattro i brand che daranno la possibilità a un numero limitatissimo di persone di vivere in esclusiva l’esperienza di assistere alla sfilata: MySecret Sposa, Chiara Boni White, Rara Avis e Musani Couture.

Debutta, infine, la nuova area Precious Bride by HOMI Fashion&Jewels che racchiude splendide collezioni di gioielli pensati per il giorno del “sì”: proposte classiche e contemporanee che rappresentano al meglio l’identità della sposa di oggi. Tra i brand presenti De Liguoro Milano, Swarovski e Unoaerre Italian Jewellery. Un progetto che rinnova la sinergia tra le due manifestazioni e che punta l’attenzione sugli accessori, categoria merceologica sempre più importante nel settore bridal.

Sì SposaItalia Collezioni sarà accompagnata anche da presentazioni e da momenti di networking e di business che renderanno protagoniste le due aree Sì Italian touch e Sì Collection, pensate per far confluire maison e brand in base al loro target, creando quel valore aggiunto che ne amplifica la capacità attrattiva per buyer e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Tutte le informazioni su sposaitaliacollezioni.fieramilano.it