Scarpe antinfortunistiche: i modelli unisex ideali per la sicurezza e comodità

Ci sono mestieri che richiedono un abbigliamento particolare: non si tratta solo di indossare un uniforme ma soprattutto capi e calzature che rappresentino per il lavoratore o la lavoratrice una tutela per la sicurezza. In questa categorie rientrano le scarpe antinfortunistiche, che aiutano a non scivolare, a non prendere la scossa, a non ferirsi o a non venire a contatto con eventuali sostanze dannose. Qui di seguito alcuni modelli interessanti presenti su Amazon e adatti indifferentemente a lui e a lei.

Nasogetch

Sono leggere e traspiranti le calzature Nasogetch in mesh. La suola invece è in poliuretano: questo significa che ha una funzione antiscivolamento e antiabrasione, che resiste all’olio, al calore, agli acidi e agli alcali. In più è molto resistente e quindi non si fora facilmente. Queste scarpe sono disponibili in vari modelli neri con dettagli colorati oppure sempre neri, oppure in rosa e viola.

Acquista il prodotto su Amazon

Baofular

Le stesse caratteristiche sono condivise dalle calzature Baofular, che possiedono però anche una punta allargata in acciaio per evitare gli urti più potenti - ma niente paura, le scarpe sono ugualmente molto comode. La suola è in gomma, il resto della scarpe è foderata in tessuto sintetico (mesh) e sono disponibili nei colori nero, grigio, blu e rosa.

Acquista il prodotto su Amazon

Diadora

Sono anche esteticamente belle e sono prodotte da un marchio famoso le scarpe Blitz Low di Diadora. La suola, in poliuretano espanso antiabrasione, è protetta da poliuretano espanso, mentre la tomaia è in pelle di vitello scamosciato. La calzatura si avvale di un plantare estraibile che assorbe eventuali choc, ed è disponibile nelle tinte blu (con dettagli gialli), grigio-verde e giallo-beige.

Acquista il prodotto su Amazon

U-Power

Un altro grande marchio molto noto e ben collaudato, la U-Power fondata nel 1950, ha realizzato il modello unisex Redlion Point, fatto in gomma, pelle scamosciata e nylon ampiamente traspirante, per tenere i piedi all’asciutto tutto il tempo, anche dopo che ci si è sottoposti a diversi sforzi e quindi i piedi potrebbero essere sudati. Non sono solo calzature sicure, ma possiedono anche un gran bel design, che si avvale, in questo caso, della combinazione cromatica tra grigio e verde acido. Sono inoltre dotate di puntale in alluminio, sono leggere e comode.

Acquista il prodotto su Amazon

Isoous

Sono perfette soprattutto se si lavora in un cantiere le calzature Isoous, anche queste leggere, traspiranti e con la punta in acciaio. La tomaia è in fibra sintetica, mentre la suola è in gomma ed etilen vinil acetato. Disponibili nei colori verde, nero, azzurro, grigio e arancione.

Acquista il prodotto su Amazon

Furuian

Dal design sembrerebbero normalissime scarpe ginniche, eppure possono essere davvero molto utili in termini di sicurezza le calzature Furuian. Oltre a essere leggere e traspiranti, sono antiscivolo, resistenti all’usura, ammortizzanti, e possiedono un’intersuola in Kevlar, che mette al riparo da eventuali forature da chiodi o aste in acciaio. Sono disponibili in colore nero, ma i diversi modelli possono presentare dettagli bianchi, verdi oppure blu.

Acquista il prodotto su Amazon

Spiez

Anche in questo caso un design molto accattivante: le scarpe antinfortunistiche Spiez sono unisex e possiedono un puntale in acciaio, solette antiforatura, oltre a essere antiforatura, traspiranti e morbide. Non vanno bene solo per il lavoro e la sua sicurezza, sono perfette anche se si praticano sport all’aria aperta come trekking o arrampicata. Sono nere con dettagli gialli.

Acquista il prodotto su Amazon

Hilax

Tra i modelli di scarpe infortunistiche preferite dalle donne (ma in realtà questo modello, come gli altri, è unisex), ci sono le Hilax. La suola assorbe gli urti e previene lo scivolamento, inoltre la tomaia è traspirante e la comodità è assicurata per molte ore al giorno. Sono foderate in maglia e hanno naturalmente le punte in acciaio. Sono in colore nero, ma con dettagli arancio oppure rosso, o ancora bianco.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

Contenuto sponsorizzato da Amazon