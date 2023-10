10 indispensabili per la piscina: cosa portare per nuotare

Il nuoto è una delle attività più amate da coloro che vogliono restare in forma anche nei mesi freddi: andare in piscina è un’attività fisica completa e molto rilassante. Ma richiede anche abbigliamento e accessori adatti, indispensabili per gli appuntamenti settimanali nella struttura sportiva. Su Amazon sono presenti tantissimi prodotti perfetti per chi pratica il nuoto in piscina.

I costumi da bagno per lei e per lui

L’intero olimpionico

La prima cosa che occorre quando si va in piscina è naturalmente il costume da bagno. Deve essere comodo in modo da consentire il movimento e non preoccuparsi di eventuali wardrobe malfunction, ossia rischiare di mostrare parti del corpo che non si dovrebbe. Con questo intero olimpionico di Puma, con logo impresso, si è al sicuro. Il tessuto è resistente al cloro e il modello presenta anche delle coppe rimovibili. Tanti i colori disponibili: nero, arancio, rosso, turchese, fucsia e molti altri.

Acquista il prodotto su Amazon

Il classico “speedo”

Speedo è uno dei marchi più noti per i prodotti per il mare o la piscina: gli slip maschili da bagno sono chiamati negli Stati Uniti con il nome del brand. Questo è un modello decisamente classico, realizzato con tessuti ottenuti da materiali riciclati. È disponibile in diversi colori, come nero, diverse tonalità di blu, arancione, verde acido, giada, turchese e viola.

Acquista il prodotto su Amazon

La cuffia unisex

Sempre prodotta da Speedo c’è la cuffia unisex molto spaziosa, per chi ha molti capelli o ce li ha lunghi. Non importa che si frequenti una piscina a scopo agonistico o semplicemente per tenersi in forma, la cuffia è sempre obbligatoria come forma di rispetto e igiene per gli altri. È fatta in silicone senza lattice e si trova nei colori nero, blu, fucsia e turchese.

Acquista il prodotto su Amazon

Gli occhialini da nuoto

Molto importanti per il nuoto sono gli occhialini, come questo modello Arena Zoom X-Fit in colore blu e realizzati con trattamento anti-appannamento. Sia il ponte nasale che il cinturino sono regolabili. Sono fatti in silicone, policarbonato e poliuretano.

Acquista il prodotto su Amazon

Il tappo per il naso

Analogamente, per nuotare in sicurezza, questa Nose Clip Pro II di Arena è fondamentale per le proprie attività in piscina: in questo modo si è certi di non inalare l’acqua. È morbida, fatta in poliestere e disponibile nei colori grigio e rosa.

Acquista il prodotto su Amazon

Le ciabatte infradito

Prima di entrare in acqua e quando ci si fa la doccia prima e dopo la piscina, occorre indossare delle ciabatte infradito come le Cressi Beach Flip Flop che si asciugano rapidamente e hanno la suola anatomica preformata. Ci sono nei colori nero, blu, giallo, rosa, verde bottiglia e verde scuro.

Acquista il prodotto su Amazon

Il borsone

Per andare e tornare dalla piscina, serve sempre un borsone per il cambio di vestiti e gli accessori da piscina. Con la borsa Adidas Tiro Medium tutto diventa più semplice, perché è capiente e permette di tenere tutto in ordine, tanto che c’è una taschina per oggetti piccoli e importanti, dallo smartphone alla fede nuziale. È fatta in poliestere riciclato.

Acquista il prodotto su Amazon

La pochette

A volte si ha bisogno di una pochette a parte per gli oggetti importanti che si portano in piscina in vista dell’uscita, come per esempio le chiavi oppure il portafogli. Tutto può essere riposto nell’Under Armour Contain Travel Kit, che è fatto in poliestere e va bene per diversi utilizzi, dalla piscina appunto, ai viaggi. Si può portare a mano o in un borsone più grande. È in colore nero.

Acquista il prodotto su Amazon

L’accappatoio unisex

Dopo un tuffo in piscina o dopo la doccia è necessario indossare un accappatoio come questo modello di Petti in microfibra. È molto morbido e ha anche il cappuccio, in modo da potersi asciugare contestualmente i capelli. Rappresenta una soluzione salvaspazio, perché, una volta piegato, si riduce al minimo. C’è in vari toni di blu, grigio, sabbia, beige, giallo, rosso, bordeaux, rosa, fucsia, turchese e verde.

Acquista il prodotto su Amazon

Il tappetino portatile

È bene portare con sé in piscina anche un tappetino portatile per quando si esce dalla doccia e non si vuole rischiare di scivolare o far scivolare gli altri. Come questo modello Fit Feet disponibile nei colori blu e turchese. È di forma circolare e in materiale sintetico ma si asciuga velocemente.

Acquista il prodotto su Amazon

Il lucchetto

Sia per l’eventuale armadietto sia per il proprio borsone, in modo da tenere i propri effetti personali al sicuro anche in piscina, il lucchetto Ow-Travel è l’ideale. È fatto in zinco e possiede una combinazione a 3 cifre, per rendere difficilissima l’individuazione del “numero magico”.

Acquista il prodotto su Amazon

Leggi anche:

Contenuto sponsorizzato da Amazon