Smartwatch uomo. I migliori modelli per tutte le esigenze (e le tasche)

Molti ne hanno uno al polso e ci sono persone che ne fanno veri e propri oggetti di culto, sostituendo i cinturini per adattarli alle diverse attività oppure agli abiti che indossano. Altre persone ne possiedono diversi per gli stessi motivi oppure per spirito di collezionismo.

È vero che molto spesso le funzioni base dei tanti smartwatch in commercio sono simili, è altrettanto vero che i sistemi operativi che hanno a bordo e, la qualità dei sensori, sono in grado di creare differenze sostanziali tra l’uno e l’altro modello. Ecco cinque smartwatch da uomo, scelti su Amazon per coprire tutte le esigenze e tutte le disponibilità.

Diesel Smartwatch Gen 6 Connected

È tra gli smartwatch più trendy del momento sia per la sua forma elegante, sia per la quantità dei sensori che ha a bordo per il monitoraggio del battito cardiaco, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del sonno.

Non mancano la misurazione delle attività, i percorsi effettuati, le notifiche delle app e delle chiamate che permette di effettuare e alle quali consente di rispondere direttamente dal polso.

Dotato di Gps, di sistema di pagamento NFC e di app social, per la musica e per lo svago, Diesel SmartWatch Gen 6 esegue Wear OS, il sistema operativo di Google supportato dagli smartphone con a bordo iOS e Android, ma non da quelli senza Google PlayStore, per esempio, gli Huawei e gli Honor più recenti.

La durata della batteria supera le 24 ore ma sottostà all’uso che si fa dello smartwatch e con mezz’ora di ricarica si può arrivare all’80% di batteria.

HUAWEI Band 7

Uno schermo AMOLED da 1,47 pollici e un peso di 16 grammi sono indicativi del design ultrasottile votato alle attività sportive senza dare fastidio a chi lo ha al polso.

96 modalità di allenamento che integrano sia i risultati sia i tempi di recupero tra sessioni sportive e, a corredo, valutazioni e suggerimenti basati sui dati raccolti.

La tecnologia Tru Series consente il monitoraggio continuo dell’ossigenazione del sangue e della frequenza cardiaca, avvertendo con una vibrazione quando i valori si discostano da quelli medi normali.

La batteria garantisce una lunga durata, ovvero fino a 14 giorni con un uso normale e fino a 10 giorni con un uso intenso. È compatibile con Android dalla versione 4.4 in poi, con iOS dalla versione 9.0 e seguenti e con HarmonyOS 2 e successive, il sistema operativo creato dalla stessa Huawei.

Fossil Connected Watch Gen 6 Hybrid Neutra

Elegante fuori, leone dentro. Richiama un orologio analogico ma con tutti i vantaggi del digitale. Monitora sonno, attività fisica e frequenza cardiaca con una predisposizione per le statistiche relative al benessere.

Riceve le notifiche e gli avvisi dallo smartphone, permette di consultare i dati meteo e il calendario, oltre a controllare la musica sul dispositivo a cui è connesso.

Cassa in acciaio come sinonimo di eleganza e resistenza, ha un display e-ink, ossia quello tipico degli ebook reader costituito da due strati di plastica con delle microcapsule che conferiscono maggiore chiarezza al testo.

La batteria garantisce almeno 14 giorni di autonomia. Fossil Hybrid è compatibile sia con i dispositivi con a bordo Android sia con quelli iOS.

Blackview Smartwatch Fitness Tracker

Tutto sport e notifiche. Blackview ha un display da 1,69 pollici e lo sfrutta molto bene. Oltre al tracker delle attività come i passi, i chilometri percorsi e le calorie consumate, dispone di 24 modalità di esercizio con registrazione dei dati e dei percorsi grazie al Gps.

Lo smartwatch vibra per segnalare l’arrivo di chiamate, notifiche dalle app di messaggistica e dai social network, dal calendario e dai messaggi Sms. È particolarmente indicato a chi fa molte attività sportive all’aperto, anche estreme.

Ha una batteria che dura fino a 10 giorni ed è compatibile con i dispositivi che eseguono Android (5.0 e seguenti) e iOS (dalla versione 9.0 in poi).

Tinwoo Smartwatch

Lo smartwatch di cui stiamo parlando monitora la frequenza cardiaca in modo continuo e l’ossigenazione del sangue avviando la misurazione a mano. Registra il numero di passi effettuati, le distanze percorse, le calorie e altri dati classici, quali i cicli di sonno e quelli di sonno profondo.

Anche il comparto delle notifiche è in linea con gli standard che animano qualsiasi smartwatch sul mercato, ciò che lo rende particolare è la ricarica wireless e l’impermeabilità fino a 5 atmosfere.

La batteria garantisce tra i 5 e i 7 giorni di energia a seconda dell’uso e la durata può essere ampliata inserendo la modalità Eco. Compatibile con dispositivi che hanno a bordo almeno Android 5.0 oppure iOS 9.0.

