Trolley da viaggio: 5 modelli per tutte le esigenze

Trolley è sinonimo di ferie ma ha diverse declinazioni. Prima di tutto occorre tenere conto del mezzo di trasporto con cui si viaggia, la durata e la destinazione, non da ultimo, la comodità di un trolley può indurre a usarlo anche per altri scopi, oltre a quelli vacanzieri, perché è un oggetto che potremo usare anche dopo l'estate per altri spostamenti.

Qui proponiamo 5 modelli per tutte le esigenze di trolley da viaggio facendo alcune considerazioni utili tenendo conto di:

dimensioni : le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, rivedono spesso le policy sulle dimensioni dei bagagli. Sui siti delle compagnie è possibile informarsi ed evitare costi extra non preventivati. Anche se si usano altri mezzi per spostarsi è bene valutare la capacità del trolley che dovrebbe essere sufficientemente capiente per accogliere oggetti personali, ma anche i possibili nuovi acquisti in itinere tra regali, ricordi e souvenir;

materiali : se destinato a trasportare vestiti, un trolley può anche essere poco rigido ma, laddove si trasportassero dispositivi tecnologici oppure oggetti fragili o delicati, sarebbe più scaltro ricorrere a quelli in polipropilene , più resistenti ma anche più pesanti;

dettagli : ruote, maniglie e chiusure di sicurezza sono importanti. Per quanto sia bello da vedere, prima di acquistare un trolley sarebbe utile valutare come scorrono le ruote, se le maniglie sono agevoli e, soprattutto se si viaggia negli Usa, che la chiusura di sicurezza sia munita di TSA , un sistema che permette alle autorità di aprire i lucchetti senza rovinarli e senza conoscerne la combinazione;

interno : un buon trolley dovrebbe avere più scomparti per garantire un certo ordine e favorire l’organizzazione di chi ne fa uso. Non è un must e può richiedere una spesa di qualche euro in più, ma la praticità esige un prezzo.

Quindi quale trolley da viaggio scegliere? Ecco 5 modelli di trolley selezionati per voi su Amazon.

American Tourister Soundbox

Il trolley American Tourister Soundbox è leggero e solido allo stesso tempo. Dimensioni espandibili a 55 x 40 x 23 cm per una capienza fino 41 litri e un peso di 2,6 chilogrammi. Ha una chiusura con zip e doppie ruote scorrevoli per un trasporto confortevole. Chiusura a combinazione a 3 cifre con funzione TSA. All’interno c’è il divisorio foderato con tasca zip, un’altra mini-tasca sempre con zip e una coppia di elastici per abiti utili per organizzare al meglio il contenuto. Esterno rigido, design moderno e frizzante a cerchi concentrici che ricorda i dischi in vinile, disponibile in varie belle tonalità. Un trolley di qualità che sposa appieno le esigenze di chi si muove spesso in aereo.

EASTPAK Tranverz S

Progettato pensando alla mobilità, questo trolley di Eastpak può essere utilizzato come bagaglio a mano, comodo per un weekend lungo. Le dimensioni sono pari a 51 x 32,5 x 23 cm, compatibile con le misure dei bagagli che possono essere portati a mano in aereo. Ha due ruote e due maniglie che favoriscono l’impugnatura a mo’ di borsa ed è dotato di un doppio scomparto compatto con lucchetto TSA Lock integrato. Realizzato interamente in poliestere è sufficientemente morbido per permettere di inserire più capi di abbigliamento, ha una maggiore capacità di adattamento e riempimento, e si può stringere con le cinghie esterne. L’interno è diviso in due scompartimenti con zip.

Cabin Max Anode

Pratico e leggero, Cabin Max Anode è perfetto per viaggiare in aereo con le sue dimensioni: 45 x 36 x 20 cm per un peso di 2,2 chilogrammi. Dimensionato per adattarsi perfettamente al misuratore di bagaglio anche delle compagnie aeree low cost, si adatta anche sotto al sedile e si può viaggiare sicuri di non avere costi aggiuntivi. Ideale per un fine settimana, le quattro ruote multidirezionali a 360 gradi offrono un maggiore controllo dello scorrimento e quindi meno fatica negli spostamenti. L’interno è organizzato con un pratico pannello divisorio e tasche, e ogni singolo scomparto è dotato di zip. Interno foderato ed esterno rigido in ABS, l’altezza dell’impugnatura raggiunge i 102 cm. È il ritratto di un trolley pratico, maneggevole e resistente.

Kono

Cura dei dettagli, molto resistente, ideale per viaggi più lunghi sempre puntando su leggerezza e affidabilità. Kono è rigido, e la costituzione extra spessa è pensata per la sua maggiore resistenza. Le quattro ruote multidirezionali a 360 gradi permettono di farlo scorrere in modo facile anche quando molto carico. I dettagli fanno la differenza: finitura antigraffio, cerniere resistenti, impugnatura telescopica e chiusura TSA. L’interno, anche questo pensato per i soggiorni prolungati nelle misure 65 x 41 x 26 cm, consente una buona disposizione del contenuto tra le tasche divisorie e le cinghie, per tenere ordine tra i vestiti.

American Tourister Spinner

Piccolo ed elegante, si addice tanto ai vacanzieri quanto ai professionisti che si muovono per lavoro. Il modello Spinner è sobrio e, nelle dimensioni di 40 x 20 x 55 centimetri, una capienza di 34 litri e il peso di 2,6 chilogrammi, è agile e scattante grazie alla sua maneggevolezza, garantita anche dalle doppie ruote che ne facilitano lo scorrimento. All’interno le cinghie elastiche offrono una buona organizzazione dei vestiti e, immancabile, il lucchetto TSA. Lo stile sobrio soddisfa tutti i generi di vacanzieri e, in genenerale, di viaggiatori

