Tutti pazzi per Barbie: 5 immancabili oggetti per le "pink addicted”

Dopo l’uscita del film di Greta Gerwig nell’estate 2023, la passione per Barbie, bambola icona che ha divertito generazioni intere di bambine nel mondo, è riesplosa come non mai. Indossare il rosa è diventato sempre più alla moda, e lasciarsi ispirare dagli accessori e dai capi di tendenza legati alla bambola è diventato quasi un obbligo, non solo per le cosiddette “pink addicted”, ovvero le appassionate di questo colore. Qui di seguito alcuni abiti e accessori che si possono acquistare su Amazon e che ricordano appunto il look di Barbie.

La borsetta rosa shocking

Una borsetta dal colore brillante, lucido, solido, che solo le bambole più trendy potrebbero indossare. È la borsa da donna Love Moschino, fatta in poliuretano con fodera in poliestere - e quindi cruelty free. Si indossa in due modalità diverse: a spalla con una catena in metallo dorato, oppure a tracolla, che si sgancia e riaggancia secondo le esigenze. Si tratta di un marchio riconoscibile e collaudato, quindi una garanzia in fatto di moda, stile e qualità.

L’orologio rosa scuro

Un grazioso orologio rosa scuro, perché le Barbie sono bambole e non hanno bisogno di sapere l’ora, ma le donne reali sì. Si tratta di un modello estremamente classico di Casio, digitale con allarme e luce. Non è quindi solo un oggetto di moda, un accessorio da sfoggiare e per completare e personalizzare il proprio outfit, ma anche qualcosa di molto utile.

La gonna fucsia a tubino

Un’altra tonalità di rosa, il fucsia in questo caso, per la gonna a tubino Urban GoCo. Si tratta di un grande classico dello stile, che ricorda un po’ gli abiti dei modelli di bambole degli anni ‘70: una longuette dritta, a vita alta, da indossare per la mezza stagione (o anche in inverno, con i collant super coprenti, naturalmente in un altro punto di rosa per creare a un tempo armonia e dissonanza cromatica). La gonna è fatta in tessuto misto, con percentuali diverse di viscosa, poliammide ed elastan, e reca un elastico in vita: questo significa che il modello è anche abbastanza comodo per adattarsi al fisico di chi lo indosserà. Si può portare in ogni occasione: dalle uscite con le amiche alle feste, e anche al lavoro ma di concerto con capi più scuri e sobri.

Le sneakers rosa carico

Si avvalgono di un punto di rosa molto carico le sneakers (o anche scarpe da corsa) Asics Gel-Contend. Arrivano alla caviglia, sono flessibili e stabili, la suola è fatta in gomma, mentre all’interno e all’esterno sono fatte di materiale sintetico: sono l’ideale per lo sport, ma anche per le lunghe passeggiate, che si tratti di stare all’aria aperta o di sbrigare le commissioni quotidiane. Insomma queste scarpe rappresentano un piccolo piacere, qualcosa che ricorda la celebre bambola, ma è un dettaglio un po’ nascosto, per il proprio diletto personale: durante un inverno freddo e dominato dai colori scuri, un tocco in una nuance così brillante ridona allegria e dà la giusta spinta per iniziare una giornata dal cielo grigio.

Il piumino rosa fluo

Ancora un’altra bellissima sfumatura di rosa: per questo piumino Amazon Essentials si possono rompere indugi e frantumare pregiudizi, perché è perfetto per le donne di tutte le età. E di tutte le taglie inoltre: il capo è infatti disponibile per un ampio spettro di fisicità differenti, perché in fondo la bellezza dovunque è una delle lezioni del film su Barbie. Il piumino è composto in poliestere e si chiude sul fronte con una zip, è molto caldo e resistente alle intemperie.

