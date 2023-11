Cosa mettere ad un matrimonio in inverno

Siete state invitate a un matrimonio che si celebra in inverno, ma non sapete quale outfit scegliere e indossare? Nessuna paura, anche durante la stagione più fredda è possibile sfoggiare capi eleganti e fittanti, facili da scegliere e combinare. Perché si può essere affascinanti anche in inverno, contrastando anche il freddo più intenso e con uno stile da favola.

Per una scelta accurata e davvero in grande stile Amazon ha selezionato per voi una serie di proposte davvero interessanti, creando set raffinati dove non manca il capo moda da abbinare all'abito da cerimonia. Scopriamo insieme quale scegliere per non sbagliare look.

Matrimonio in inverno, colori e tessuti

Partecipare a un matrimonio, come invitati, è sempre un evento emozionante e pieno di magia ma che implica la scelta di un abito in linea con la stagione. La decisione risulta più facile durante l'estate, quando leggerezza e colore possono trovare più spazio. In inverno, invece, la scelta può rivelarsi più complicata perché bisogna coniugare la necessità di proteggersi dal freddo con l'eleganza. Per non sbagliare è bene puntare a tonalità più sobrie, più scure, evitando di cedere alla lusinga del colore e delle fantasie vivaci, con una preferenza per i capi dal taglio morbido, come i tessuti più classici dell'inverno quali lana, velluto, tweed. Si può optare per un abito lungo o una tuta morbida, ad esempio la jumpsuit di tendenza, proteggendo il tutto con scialli e mantelle coordinate e super raffinate. Ecco tutti i modelli più gettonati del momento.

Grace Karin abito lungo in pizzo

Per un look raffinato ecco l'abito di Gace Karin in tessuto effetto pizzo, con taglio morbido che segue le linee del corpo, aderendo con eleganza senza fasciare. La gonna scende morbida con un accenno di spacco leggero e con una delicata arricciatura del tessuto. I dettagli caratterizzano lo stile dell'abito: dallo scollo a cuore alla manica lunga, passando per le cuciture e la cerniera debitamente nascoste. Disponibile in taglie e colorazioni differenti.

Bbonlinedress l'abito dal tocco vintage

Scollo a V, manica a 3/4 e gonna ampia e morbida, ecco tutta la raffinatezza racchiusa nell'abito in velluto di Bbonlinedress. Uno stile che rimanda al passato, perfetto per le cerimonie dove il mood vintage è predominante come l'atmosfera da favola. Comodo da indossare e morbido al tatto, l'abito è perfetto anche per le serate a tema o per i cocktail party.

Qunery abito lungo con spacco

Il maxi abito di Qunery vanta un taglio lungo con delicato spacco laterale, perfetto sia come outfit da sera che per una cerimonia. Lo scollo a V è sottolineato dalla vita a alta, ma si bilancia perfettamente con la manica lunga per un outfit caldo e coprente. Morbido e leggero, offre una vestibilità confortevole.

Orandesigne tailleur total look

Per gli appassionati di completi ecco l'elegante tailleur da donna di Orandesigne, composto da un comodo pantalone dal taglio classico in abbiamento a un giacca a maniche lunghe. Lo scollo a V è marcato ma raffinato, definisce il carattere dell'abito in tinta unita per un total look di grande effetto.

Shownicer il completo in chiffon

Completa la proposta abiti da cerimonia il set in chiffon di Shownicer, composto da due pezzi effetto tuta con pantalone morbido e camicia con taglio irregolare. Il tessuto è morbido al tatto e offre una vestibilità comoda, per un risultato finale d'effetto.

Beautelicate mantella elegante

Raffinata e comoda ecco la mantella di Beautelicate impreziosita da una finta pelliccia cruelty free, per un effetto di classe. Un capo must have per completare il look da cerimonia e per affrontare il freddo con stile. La lavorazione a maglia del tessuto garantisce una morbidezza totale, l'ideale per uno stile confortevole e caldo.

Colornival poncho invernale

Una valida alternativa al cappotto è il poncho-scialle di Colornival realizzato in tessuto morbido effetto pashmina, in grado di offrire una protezione calda e soffice. Pratico e di tendenza, il capo ha una vestibilità ampia così da offrire la possibilità di muoversi con libertà e agilità. Perfetto per completare un look composto da giacca e pantalone.

Zlyc mantella con frange

Stile retro per la mantella con frange di Zlyc, realizzata in tessuto soffice e avvolgente, dal taglio che rimanda al look del cardigan e impreziosito da un bordo con frange. Si adatta perfettamente a ogni outfit, ed è perfetto per completare il look per un matrimonio invernale.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*