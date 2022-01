Valentino trova la bellezza in tutti i corpi

“Ho cercato la bellezza nella varietà dei corpi”, dice Pierpaolo Piccioli subito dopo l'emozionante sfilata dell'alta moda di Valentino per la primavera/estate 2022. In passerella, nella storica sede parigina del marchio in Place Vendome, si sono viste 64 persone di ogni taglia, colore, prestanza fisica, sesso ed età: un campionario di varia umanità che non contempla il macchiettistico, l'ineleganza e la volgarità. Anzi, a ogni corpo viene data la stessa dignità rompendo l'ultimo tabù tra essere e apparire.

Per realizzare questa collezione, che non a caso si chiama “Anatomy of couture”, Piccioli ha dovuto superare grandi difficoltà. “ In atelier – racconta – siamo abituati a far le prove sulle modelle della casa per poi adattare il modello alle misure delle clienti. Stavolta abbiamo fatto il procedimento inverso e non è stato per niente facile ”. In effetti si fa presto a costruire un trionfo di pizzi e volant su una longilinea di 18 anni, che non ha neanche un filo di grasso dove non serve, ma nei punti cruciali tipo busto e lato B ha delle piacevoli rotondità. Invece infilare una Venere callipigia come Jill Kortleve (la più bella top model curvy del momento) in un trionfo di chiffon e taffeta, senza farla sembrare un personaggio felliniano, è un'impresa quasi eroica soprattutto se sei il direttore creativo di un marchio come Valentino, che ha sempre considerato la perfezione e lo chic come il minimo sindacale.





Non era magra, ma si sapeva aggiustare

Si dice che Monsieur Valentino facesse cucire una striscia di seta sotto alle cinture dei cappotti a vestaglia per far sembrare ancora più sottile la vita delle sue magrissime modelle. A una domanda sull'eleganza si sua madre rispose: “”. Eppure la sua ossessiva ricerca di bellezza e perfezione si ritrova anche in questa sfilata che comincia con, la leggendaria top model musa diche negli anno Ottanta veniva chiamata “Skeleton” per la sua eccessiva magrezza, ma adesso a 58 anni suonati è divina con un miniabito nero dal profondo scollo a cuore e le autoreggenti a vista. Poi arriva un'altra gloria del passato,, che ha 60 primavere sulla schiena e una classe da far paura con la gonna totalmente incrostata di cristalli luminescenti e una blusa accollata. Gli uomini sono tutti giovani e un po' spaesati tra queste incredibili bellezze: la burrosache stavolta ricorda una statua del Canova,come sempre meravigliosa con il suo corpo da bambina sotto un visto da poetessa geniale,che è una scultura in ebano e via così.dei capi sono manco a dirlo magnifici: Piccioli è un vero maestro negli abbinamenti di rosso e rosa, cioccolata e verde chartreuse, blu royal e nero. Pare che in un solo vestito ci siano 22 mila metri di nastro in crinolina che creano la silhouette. Un capolavoro che sembra in chiffon arando in realtà è fatto di taffeta perchè è tutta una storia di forme e proporzioni, d'infinitamente piccolo sul molto grande o viceversa, di elasticità del tessuto che asseconda i movimenti del corpo.Niente è lasciato al caso, a cominciare dalla musica sublime di. Sulle scale, che in un certo senso fanno da backstage alla sfilata, Pierpaolo viene accolto con un'ovazione dalle donne. Alcune piangono come fontane, soprattutto le curvy che per la prima volta hanno avuto pari opportunità di glamour con le magrissime, come, che è stata la house model di, poi la prediletta di. Anche per lei forse ieri è finita l'epoca in cui la moda ti fa sentire imponderabile in un mondo di pesi, smisurata in un universo di misure.