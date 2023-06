Pantaloni donna estate 2023: 5 modelli cargo di tendenza

Perfetti sia da indossare tutti i giorni sia per creare outfit più ricercati, i pantaloni cargo non possono mancare nel guardaroba femminile durante la stagione calda. È sufficiente optare per tessuti freschi e traspiranti, infatti, per garantirsi comodità e stile anche in estate.

I pantaloni cargo, chiamati anche pantaloni da combattimento, si caratterizzano per la presenza di tasche laterali multiuso applicate su entrambe le gambe, generalmente capienti e chiuse con cerniere o bottoni metallici.

Cosa sono i pantaloni cargo

L’origine di questo capo di abbigliamento tipico dello Street Wear rimanda alle forze armate britanniche operative nel 1938 e, nello specifico, si tratta di un indumento creato ad ho per andare incontro alle esigenze dell’addestramento, proprio grazie alla praticità e alla presenza dei tasconi.

Ancora oggi, tuttavia, i pantaloni cargo sono simbolo di stile e protagonisti dei principali trend fashion che si rinnovano di anno in anno, declinati in una lunga serie di varianti anche nella versione corta o midi. Oltre al modello classico in tessuto resistente, infatti, esistono le versioni in jeans, in nylon impermeabile, le fantasie militari, i tagli midi o corto sopra il ginocchio così come i modelli a sigaretta o dotati di elastici alle caviglie.

Fortunatamente, gli appassionati di shopping online possono accedere a un’ampia scelta di pantaloni cargo proposti da numerosi brand su Amazon Fashion. Per creare look originali e mai scontati, è sufficiente abbinare questo indumento in modo creativo, bilanciando i volumi e valorizzando il look attraverso accessori ad hoc. Scopriamo insieme i migliori modelli.

Urban Classics pantaloni cargo

Taglio dritto, vita alta e tasconi applicati lateralmente con chiusura a bottoni sono i tratti distintivi dei pantaloni cargo Urban Classics. Realizzati in morbido cotone Twill con una piccola percentuale di elastan, hanno l’elastico in vita corredato da cordoncino e sono presenti le fasce elasticizzate anche alla caviglie. I pantaloni sono disponibili in diversi colori.

Acquista i pantaloni su Amazon.

Van Der Rich pantaloni cargo

Comodi e versatili, i pantaloni cargo Van Der Rich si caratterizzano per una vestibilità ottimale, grazie al tessuto in poliammide ed elastan che appare leggero e sottile. La vita è alta e regolabile attraverso i pratici lacci, mentre le tasche laterali applicate aderiscono perfettamente alla figura. È possibile scegliere tra 3 colori: nero, bordeaux e grigio scuro.

Acquista i pantaloni su Amazon.

MoFiz pantaloni cargo

Leggeri e impermeabili, i pantaloni cargo MoFiz sono perfetti per le attività all’aperto in particolare legate all’escursionismo e al trekking, grazie soprattutto alla loro elevata traspirabilità. Il tessuto in nylon ed elastan rende l’indumento totalmente antipiega, valore aggiunto che consente un utilizzo e lavaggi frequenti. La coulisse è elastica e regolabile, mentre è presente una tasca con zip nascosta e un foro pensato per far passare il cavo delle cuffie.

Acquista i pantaloni su Amazon.

Greensen pantaloni cargo

Facili da indossare e perfetti per creare un look casual ideale per il tempo libero, i pantaloni cargo Greensen si rivelano particolarmente versatili. Il materiale di realizzazione è molto confortevole, composto da cotone e poliestere in percentuali diverse, delicato sulla pelle e altamente traspirante. La presenza dell’elastico in vita, completo di pratico cordoncino, rende questo indumento molto comodo e versatile, regolabile in pochissimi step. Le tasche applicate multiuso sono presenti su entrambi i lati.

Acquista i pantaloni su Amazon.

Unotobe pantaloni cargo in jeans

I pantaloni cargo Unotobe vantano una pratica chiusura con coulisse, la vita alta e la gamba larga con ampie tasche applicate. Il tessuto denim morbido e traspirante, disponibile anche nella variante di colore nero, è certamente la peculiarità di questo modello, perfetto per chi non vuole rinunciare alla comodità dei jeans approfittando della versatilità del taglio cargo.

Acquista i pantaloni su Amazon.

Leggi anche: Accessori e borse donna da sfoggiare questa estate: le 5 novità imperdibili

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*