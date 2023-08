Come vestirsi per un colloquio: 6 outfit perfetti per lei

Un colloquio di lavoro rappresenta sempre un’opportunità da cogliere per dare una svolta alla propria carriera, oppure per avviare un percorso professionale brillante. Se è innegabile che sono un ottimo curriculum vitae e un ricco bagaglio di competenze a spianare la strada, è altrettanto vero che la scelta dell’abbigliamento svolge un ruolo fondamentale.

A prescindere dalla stagione dell’anno, infatti, curare al meglio l’outfit da indossare per un colloquio permette di presentarsi sicuri di sé davanti al recruiter, conquistando maggiori chance di fare un’ottima impressione e di essere richiamati per proseguire l’iter di inserimento in azienda.

Prima di dare uno sguardo a una rosa di outfit ideali per un colloquio di lavoro disponibili su Amazon, è utile elencare alcune regole basilari da seguire per fare il pieno di autostima e non sbagliare.

Vestirsi per un colloquio: consigli utili

Per presentarsi a un colloquio di lavoro indossando un outfit impeccabile è utile tenere a mente poche e semplici indicazioni:

preferire capi di abbigliamento formali e poco vistosi, senza tuttavia trascurare un tocco personale che consenta di sentirsi a proprio agio;

accostare pochi colori, evitando di creare un mix di tonalità differenti e puntando sempre sulla sobrietà;

; indipendentemente dai capi indossati, è fondamentale assicurarsi che siano puliti e stirati;

curare la scelta delle scarpe , lasciando a casa sandali e calzature eccessivamente sportive, privilegiando invece dei semplici mocassini o le classiche decolleté, un evergreen intramontabile;

, lasciando a casa sandali e calzature eccessivamente sportive, privilegiando invece dei semplici mocassini o le classiche decolleté, un evergreen intramontabile; scegliere un make-up essenziale e non vistoso, dosando al meglio anche il profumo senza eccedere con la quantità o con l’intensità della fragranza.

Outfit perfetti per un colloquio

Abito midi Ceasikery

Una mise sempre perfetta per affrontare un colloquio di lavoro è data dall’abito midi tinta unita. L’abito Ceasikery si presenta elegante e sobrio senza rinunciare a una vestibilità aderente che mette in risalto la femminilità. Realizzato in poliestere ed elastan, presenta uno scollo a V e una vita alta, con cerniera laterale sul lato destro.

Completo donna da ufficio

L’abbinamento blazer e pantalone rappresenta sempre una scelta vincente per chi si appresta a partecipare a un colloquio di lavoro. L’importante è optare per un completo sobrio e giovanile, da accostare a una camicia o a un top anche fantasia purché riprenda i colori del set. Il completo disponibile su Amazon presenta il blazer con abbottonatura monopetto e i pantaloni a vita alta con tasche sui fianchi.

Camicetta a maniche lunghe casual

Perfetta da indossare per un colloquio che si svolge in primavera e in estate, la camicetta Nonsar permette di creare un outfit semplice ma di sicuro effetto. Realizzata in poliestere, si caratterizza per un tessuto leggero e lucido, elegante e sobrio con scollatura a V e chiusura a bottoni.

Camicia in raso Hanerdun

Per puntare sullo stile e sull’eleganza in occasione di un colloquio è possibile indossare la camicia in raso Hanerdun, un capo leggero e sobrio che non passa mai di moda e che si abbina facilmente sia con un paio di pantaloni lineari sia con una gonna.

Pantaloni a vita alta Safort

Indossando un paio di pantaloni dritti e lineari al colloquio non si rischia mai di sbagliare. Il modello di pantaloni a vita alta Safort, ad esempio, mette in risalto la figura e permette di ottenere un look elegante senza cadere nella banalità. Un top girocollo e una giacca corta completano l’outfit in modo impeccabile.

Pantaloni lunghi a gamba larga Tronjori

Eleganti e confortevoli, i pantaloni Tronjori si caratterizzano per la vita alta e la gamba larga, con chiusura a cerniera e tasche laterali. Vantano una vestibilità ottimale e possono valorizzare un look complessivamente semplice, composto da una t-shirt a girocollo e da un paio di decolleté tinta unita.

