Rientro dalle ferie: gli outfit e accessori perfetti da sfoggiare in città

Styling e comfort sono due elementi irrinunciabili anche d'estate, in particolare se si punta a creare un look comodo perfetto in ogni occasione. Per questo motivo nell'armadio non possono mancare le proposte moda in fatto di jeans e pantaloni ma anche giubbotti e camicie in denim. Un capo moda davvero universale e unisex, facile da abbinare con accessori cromaticamente a contrasto o con articoli dal sapore vintage.

Anche durante l'ultima parte dell'estate il pantalone può trovare spazio sia nell'armadio di lei che di lui, tramutandosi in una scelta perfetta per puntare a un look pratico da spezzare con top o magliette in tessuto leggero. Ecco che Amazon accorre in aiuto con una selezione corposa di proposte moda da scegliere senza indugio per completare il proprio stile. Una sequenza di articoli disponibili in varie colorazioni, taglie e tessuti, e da completare con gli accessori di tendenza.

Per lei

Ecco una selezione di proposte moda perfette per lei: dal pantalone più adatto per il proprio stile, alla salopette sempre di tendenza, fino alla giacca da indossare durante le ultime sere di agosto. Una lista corposa di capi must have, disponibili in varie nuance e vestibilità differenti: dalla più aderente a quella più morbida e fittante, ecco le più interessanti e come combinarle alla perfezione.

Camicia in jeans stile western

Un evergreen di Levi's è la camicia in jeans a manica lunga con colletto classico e bottoni in metallo con il marchio dell'iconico brand. Qui è presente nella reinterpretazione dell'amata wester shirt per un look comodo, morbido dallo stile relax. È realizzata interamente con cotone sostenibile ed è disponibile in taglie differenti, anche per le linee più morbide. Si può abbinare aperta sopra una t-shirt oppure con pantaloni lunghi in cotone o comodi short. Acquista il prodotto su Amazon.

Jeans effetto skinny

Resistenti, leggeri, dal design moderno e fittante sono i jeans modello Soho di Pepe Jeans, dove l'effetto skinny è assicurato come la massima vestibilità. Un articolo di pura tendenza disponibile in varie colorazioni e da combinare con camicie annodate in vita o magliette corte, senza dimenticare una comoda pochette a contrasto. Un prodotto che segue elegantemente la linea della gamba, con pratica chiusura grazie alla presenza di una zip con bottone in vita. Acquista il prodotto su Amazon.

Salopette da donna effetto stretch

Freschezza e praticità sono i segni distintivi della salopette effetto tuta di Roskiky, realizzata in morbido tessuto di cotone misto sintetico ed elastan. Con spalline regolabili e comodi bottoni laterali per una vestibilità in grado di adattarsi alle linee del corpo, leggermente aderente ma in favore di un movimento fluido. Le tante tasche presenti risultano comode per trasportare oggetti e accessori, mentre la salopette si abbina perfettamente con canotte o top, magliette a manica corta e accessori glamour. Acquista il prodotto su Amazon.

Giacca di jeans stile casual

Per un urban style di grido non può certo mancare la giacca in jeans, rigorosamente corta in classico denim. Un must have per il vostro armadio, come questa a marchio Only leggermente aderente con colletto classico, manica lunga e chiusura con bottoni in metallo. Il design moderno si abbina perfettamente sia con il classico jeans sempre in denim o con un pantalone o una gonna in lino ma anche con un pantalone in ecopelle da impreziosire con sandali con tacco alto e pochette in tinta. Acquista il prodotto su Amazon.

Pochette di tendenza da donna

Un articolo comodo e davvero versatile, parliamo della pochette in materiale sintetico di Kipling disponibile in varie colorazioni e per questo perfetta per completare ogni outfit moderno. È un accessorio leggero e pratico, in grado di preservare il contenuto grazie alla comoda zip che offre la massima sicurezza. Dal formato mini è l'ideale se si vuole uscire senza borsa o pesi, perché contiente comodamente tutto ciò che serve. Acquista il prodotto su Amazon.

Per lui

Look casual ma pratico anche per lui, grazie alle incredibili proposte Amazon in fatto di jeans, pantaloni e molto altro. Una soluzione interessante per chi vuole rinnovare il proprio armadio in modo economico, senza spendere cifre eccessive e puntando a una scelta consapevole e senza tempo come il classico jeans in denim dalla massima vestibilità, o la giacca con inserti in finto pelo ecologico. Ecco tutte le soluzioni più interessanti e come combinarle alla perfezione.

Jeans elasticizzati per uno stile sportivo

Modello stretch ma dallo stile atletico e fittante per i jeans di Amazon Essentials, in grado di seguire la linea della gamba senza stringere. Un modello che offre la massima vestibilità e un movimento fluido, tutto merito del taglio classico ma anche atletico del pantalone, che si completa con la presenza di 5 comode tasche. Disponibile in taglie e colori differenti veste bene in vita, grazie alla chiusura a zip con bottone finale. Acquista il prodotto su Amazon.

Giacca di jeans regular fit

La giacca di jeans Wrangler con fodera interna in cotone effetto finta lana è un capo must have che rimanda al passato, dal sapore vintage ma senza tempo. Un prodotto comodo che veste perfettamente grazie alla chiusura con bottoni. È disponibile in taglie differenti e in colorazioni scure, oltre al classico denim. Si può abbinare a un jeans coordinato o ad un pantalone più scuro in cotone con sopra una maglietta leggera di colore chiaro. Acquista il prodotto su Amazon.

Jeans da uomo effetto slim

Qualità Levi's per i jeans da uomo effetto slim disponibili in varie gradazioni di nero, blu e tonalità più scure. Un pantalone dal taglio moderno, con vestibilità attillata ma comoda e che non stringe. I dettagli caratterizzano questo pantalone a vita bassa ma fittante, perfetto per ogni occasione da combinare con una maglietta corta chiara, con una polo elegante o con una maglia a manica lunga. Acquista il prodotto su Amazon.

Cappello unisex modello vintage

Il cappello in cotone stile baseball di XYIYI è un articolo unisex, che rimanda al passato grazie al trattamento effettuato sul cotone che lo riveste. L'effetto vissuto e invecchiato è il segno distitivo di questo cappello, che veste morbidamente grazie al lavaggio al quale è stato sottoposto in modo accurato. Comodo, fittante, il cappello protegge la pelle e gli occhi dal sole, e può trasformarsi nell'oggetto regalo perfetto da abbinare a un look sportivo e di tendenza. Acquista il prodotto su Amazon.

*Contenuto sponsorizzato da Amazon*

Leggi anche:

5 tute eleganti che valorizzano le forme e nascondono la pancia

Moda uomo estate 2023: i capi must have da portare in vacanza