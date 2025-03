La moglie Betsy morta per un virus. Hackman di infarto 7 giorni dopo

Ascolta ora 00:00 00:00

Le autorità americane hanno chiarito dopo giorni il giallo della morte della star di Hollywood Gene Hackman e della moglie Betsy Arakawa, trovati senza vita nella loro residenza di Santa Fe, in Nuovo Messico, lo scorso 26 febbraio. L'attore, che soffriva del morbo di Alzheimer a uno stadio avanzato, è morto a causa di problemi cardiaci, probabilmente un infarto, una settimana dopo la moglie, deceduta invece a causa di una grave sindrome polmonare da hantavirus. Secondo quanto riferito dai medici, è molto probabile che a causa dello stato avanzato della malattia, l'attore, che aveva 95 anni, non si sia reso conto della scomparsa della moglie.

In un primo momento si era ipotizzata un'azione violenta subito però esclusa. Poi si era pensato a un avvelenamento da monossido di carbonio ma i test svolti nell'immediato avevano escluso anche questa ipotesi. Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza, che ha annunciato gli esiti degli accertamenti, aveva detto di non escludere alcuna ipotesi e di aver imbastito un'indagine ad ampio spettro, sequestrando anche alcuni oggetti personali dalla casa della coppia, tra cui un'agenda e due telefoni cellulari.

«Il signor Hackman ha mostrato prove di Alzheimer avanzato», ha detto il capo del team medico che ha compiuto gli accertamenti. «Era in pessime condizioni di salute. Aveva una malattia cardiaca significativa, e penso che alla fine sia stato questo a portare alla sua morte». L'attore due volte premio Oscar è stato trovato nell'ingresso della casa mentre la moglie, 65 anni, è stata trovata con in mano un flacone di pillole vicina al bagno. Le autorità hanno collegato la sua morte alla sindrome polmonare da hantavirus, una malattia rara ma potenzialmente fatale diffusa da escrementi di roditori infetti. In genere il virus si manifesta tipicamente in primavera e in estate, spesso a causa di esposizioni che avvengono con escrementi di topo in case, capannoni o aree poco ventilate. Le prime indagini avevano sollevato diversi dubbi sulla causa del decesso della coppia, anche perché gli investigatori avevano trovato uno dei tre cani senza vita, gli altri due, invece, in ottima salute. Anche questo dubbio è stato risolto: l'animale è deceduto a causa di disidratazione.

Se da una parte si chiude un vero e proprio giallo in stile hollywoodiano che aveva toccato gli appassionati di cinema e non solo, dall'altra i particolari medico-investigativi portano alla luce una realtà che mostra la triste fine di una star del grande schermo, morta in solitudine e probabilmente senza nemmeno rendersene conto. Da solo e inerme per una settimana con la moglie senza vita nella stessa casa.

Un finale triste che non renderebbe onore a nessuno, tantomeno a una stella del cinema come Hackman. Le cui imprese cinematografiche, rimarranno comunque nella memoria collettiva ben oltre un freddo e triste comunicato di medici e polizia.