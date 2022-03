Evacuazione a Mariupol. Ma i russi entrano in città

Si proverà nuovamente a far evacuare Mariupol. È questa la novità emersa nelle prime ore della seconda domenica di guerra per l'Ucraina. La città portuale, affacciata sul Mar d'Azov, è assediata da giorni dalle forze russe e da quelle dei separatisti di Donetsk.

Ieri era stata annunciata una tregua tra russi e ucraini per l'istituzione di un corridoio umanitario e l'evacuazione dei civili da Mariupol. Decine di autobus erano pronti per arrivare in città e prelevare tutti coloro che erano nelle possibilità di fuggire via. Qualcosa però è andato storto. La strada tra Mariupol e Zaporizhzhia, individuata per l'evacuazione, non è stata del tutto smilitarizzata.

Ucraini e russi si sono accusati a vicenda. I primi hanno accusato i secondi di aver continuato a sparare nonostante la tregua. Da Mosca invece si è puntato il dito contro “nazionalisti ucraini che hanno trattenuto i civili”, come si legge in alcune dichiarazioni del ministro degli Esteri Sergej Lavrov.

Era però stata annunciata una nuova trattativa tra le parti. Le stesse autorità municipali di Mariupol hanno invitato i cittadini a ritornare nei rifugi e ad aspettare l'esito dei colloqui. In mattinata per l'appunto la nuova possibile svolta.

L'evacuazione dei civili comincia alle 12 (le 10 in Italia, ndr) – si legge in un comunicato diffuso dai rappresentanti del municipio di Mariupol via Telegram – verrà creato un corridoio umanitario fino alla città di Zaporizhzhia”. Lo stesso corridoio di ieri dunque, con la speranza che questa volta l'esito possa essere diverso.

Prosegue la battaglia per la città

Evacuare i civili è la priorità. Mariupol è una città da oltre 200mila abitanti, strategica per diversi motivi. È il porto ucraino più grande del Mar d'Azov e la sua conquista da parte russa permetterebbe a Mosca di collegare la Crimea con i territori delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. Un lungo corridoio russo e filorusso dunque, in grado già di spaccare a metà il territorio ucraino.

Per questo per i russi è importante conquistarla e per gli ucraini è vitale difenderla. I cittadini si sono ritrovati in mezzo a una delle battaglie più cruente. L'evacuazione eviterebbe nuove vittime civili e nuovi coinvolgimenti di innocenti negli scontri.

La battaglia è comunque andata avanti anche fino alle prime luci dell'alba di oggi. Il ministero della Difesa russo ha annunciato che alcuni quartieri orientali sono stati conquistati dai separatisti di Donetsk. Dunque una linea difensiva attorno il recinto urbano di Mariupol sarebbe stata scavalcata. Non è chiaro se questo influirà o meno con l'organizzazione dell'evacuazione. Di certo, se la notizia fosse confermata, rappresenterebbe il segnale dell'avanzata della battaglia anche in città.