Paura per la Regina a Windsor: preso un 19enne armato

Un ragazzo di 19anni, armato, è stato arrestato dopo aver fatto irruzione nel parco del castello di Windsor dove la Regina è rimasta a trascorrere il Natale con la sua famiglia.

Cosa è successo

Da quanto si apprende, nessun problema per la Regina Elisabetta impegnata nei festeggiamenti natalizi con il principe Carlo e la moglie Camilla dopo aver cancellato i tradizionali piani di passare le festività nella tenuta di Sandringham. Il 19enne, originario di Southampton, è stato arrestato con l'accusa di violazione di un sito protetto e possesso di un'arma offensiva come riferito dalla polizia. Il fatto sarebbe avvenuto in mattinata, intorno alle 8.30. Rebecca Mears, della Thames Valley Police, ha affermato che è in corso un'indagine a seguito di questo incidente. " Stiamo lavorando con i colleghi della polizia metropolitana. L'uomo si trova attualmente in custodia ", scrive il The Guardian.

"I reali sanno dell'incidente"

Nessun problema ma sicuramente attimi di apprensione quando i gendarmi hanno informato i reali di quanto accaduto nel parco di Windsor. " I membri della famiglia reale sono stati informati dell'incidente. Non crediamo che ci sia un pericolo più ampio per il pubblico ", sottolinea la polizia al'emittente Sky News. Nella mattinata, alcuni membri della famiglia reale sono stati fotografati all'interno della residenza mentre hanno partecipato a un servizio fotografico nella cappella di San Giorgio prima di trascorrere il giorno di Natale con la regina. Camilla, vestita con una giacca a scacchi blu e turchese e un cappello abbinato, ha augurato un "Buon Natale" ai membri della stampa mentre la coppia si dirigeva verso la cappella. L'assenza della regina dal servizio è una scelta personale e segue un protocollo precauzionale già visto negli ultimi sei mesi.

Il precedente di 7 giorni fa

Sempre secondo Sky News, una donna è stata arrestata la scorsa settimana dopo aver sbattuto contro il finestrino dell'auto del principe Andrea ed avergli urlato mentre guidava attraverso Windsor durante il suo breve tragitto regolare dalla sua casa della Royal Lodge alla tenuta del castello dove è solito andare cavallo. A maggio, invece, la polizia aveva arrestato due intrusi, un uomo di 31 anni e la sua ragazza di 29 anni, dopo essere riusciti a scavalcare le recinzioni intorno alla Royal Lodge.

A parte questi recenti episodi, le violazioni della sicurezza nelle residenze reali sono rare. Il più grave del regno della regina è avvenuto nel 1982, quando un intruso si è arrampicato su un muro per entrare a Buckingham Palace, la sua casa di Londra, facendo irruzione in una stanza in cui la regina si trovava a letto. Nel 2016, un uomo con una precedente condanna per omicidio, si è dichiarato colpevole di violazione di domicilio dopo aver scalato un muro perimetrale a Buckingham Palace e chiesto se la monarca fosse in casa.