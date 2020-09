Notte di sangue a Birmingham: raffica di accoltellamenti in strada

A Birmingham si sono verificati questa notte diversi accoltellamenti di persone, nell'ambito di un incidente e di trambusti la cui causa e dinamica è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine. La polizia locale è stata avvertita per la prima volta intorno alla mezzanotte e mezza riguardo al caos in corso nel centro della metropoli britannica ed è quindi intervenuta sul posto chiudendo al pubblico, per esigenze d'indagine, la zona nota come Gay Village, compresa tra Hurst Street e Bromsgrove Street, nel cuore della città.

#Birmingham: Birmingham police: "We can confirm that at approximately 12:30am today we were called to reports of a stabbing in Birmingham city centre."



pic.twitter.com/nPPkOd1OAZ — I.E.N. (@BreakingIEN) September 6, 2020

Le forze dell'ordine delle West Midlands hanno subito classificato gli incidenti andati lì in scena stanotte come un " episodio grave ", ossia come un avvenimento che mette a serio rischio la sicurezza dei cittadini, pubblicando contestualmente sul proprio profilo Twitter il seguente comunicato: " Sappiamo di un certo numero di feriti ma al momento non siamo in grado di dire quanti e quanto seriamente. Tuttavia, tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dell'evento per assicurare le cure mediche a tutti i feriti ".

We are aware of a number of injured people, but at the moment we are not in a position to say how many or how serious. However, all emergency services are working together at the scene, and making sure that those who are injured receive medical care. More: https://t.co/5CGvN5y0el — West Midlands Police (@WMPolice) September 6, 2020

Dettagli su cosa sia realmente accaduto in città stanno venendo via via forniti dai media britannici, grazie alle testimonianze di chi dichiara di avere assistito al caos esploso all'improvviso nel centro di Birmingham. Ad esempio, Cara, di servizio a quell'ora presso il centro commerciale e alberghiero Arcadian Centre, ha giurato alla Bbc di avere sentito innanzitutto un " forte scoppio ", seguito da un significativo trambusto. La gente seduta all'interno dei pub avrebbe di conseguenza cominciato a sciamare fuori dai locali e sarebbero cominciate allora scene scioccanti: risse, accoltellamenti, scontri tra automobili.

Il particolare dello scoppio riferito da Cara non è stato però confermato dagli agenti. La polizia di Birmingham ha appunto evidenziato che, nonostante le molteplici testimonianze relative a quell'ipotetico sparo, non vi sono al momento prove a sostegno di tali affermazioni.