Con Carlo III sul trono cambia l’inno nazionale: ecco la nuova strofa

Con la morte della regina Elisabetta II il Regno Unito dovrà cambiare il suo inno nazionale. Il nuovo re è Carlo III e la frase “God Save the Queen” non va più bene. Il trono è infatti passato immediatamente all’erede Carlo, l’ex Principe di Galles. Tra i vari cambiamenti ci sarà anche quello del nome, che diventerà Carlo III.

Come cambierà l'inno nazionale

Dopo vari riti tradizionali verrà fatta una proclamazione pubblica per dichiarare Carlo come nuovo Re. La proclamazione verrà fatta da un funzionario, noto come Garter King of Arms, da un balcone sopra Friary Court, a St James’s Palace.

Questi annuncerà pubblicamente “God save the King”, Dio salvi il Re, e, per la prima volta dal lontano 1952, quando verrà nuovamente suonato l’inno nazionale le parole saranno “God Save the King”, e non più “God Save the Queen”. I colpi di cannone saranno sparati a Hyde Park, alla Torre di Londra e dalle navi militari e il proclama che annuncia Carlo come Re sarà letto a Edimburgo, Cardiff e Belfast.

God Save the Queen era stato adottato a partire dal 28 settembre 1744, in un primo momento come inno della Monarchia fino a diventare di tutto il Regno Unito. Inoltre è ancora l’inno di alcune nazioni del Commonwealth oltre che di tutti i territori britannici di oltremare. Ciò che rende particolare questo inno è il fatto che sia il titolo che il testo vengono sostituiti, al maschile o al femminile, a seconda se a regnare è un re oppure una regina. L'ultima volta che risuonò "God save the King" fu nel 1951 in occasione di un incontro amichevole tra Inghilterra - Austria, quando a regnare era Giorgio VI che poi morì nel febbraio successivo. Dal 1952 ai giorni nostri è stato adottato "God Save The Queen".

Non cambierà solo l'inno

Oltre all’inno verrà modificato anche lo stemma reale utilizzato per le missive. Non leggeremo più la scritta "ER" che significa "Elizabeth II Regina", lo stemma reale verrà sostituito con quello del successore, e anche le banconote e i francobolli porteranno l'immagine del nuovo monarca.

Liz Truss ha reso omaggio al nuovo re, Carlo III, invitando il popolo britannico a unirsi e sostenerlo, con "lealtà e devozione". Con "Dio salvi il re", la nuova premier ha concluso la sua dichiarazione.