Un aborto "a tempo di musica": il video choc finisce sui social

L'aborto raccontato a suon di musica e ridolini. Sono le immagini choc di un video, a dir poco raccapricciante, che in questi giorni è circolato su TikTok, il social più amato dai teenergers di tutto il modo.

A postare la rabbrividente sequenza di immagini - con tanto di immancabile colonna sonora, come da consuetudine della piattaforma - è stata un'adolescente americana che appare piuttosto divertita dall'infausta circostanza. Il titolo del video è "Abortion time, take 2". Nella prima clip del video, si vede la ragazzina in piedi davanti ad uno specchio mentre qualcuno esibisce in favore di camera il test di gravidanza, inequivocabilmente positivo. Subito dopo, le immagini che fugano ogni dubbio sulla gravidanza della giovane: è lei stessa a mostrare le rotondità del pancino prima di coprirlo velocemente con la t-shirt. Poi, l'inquadratura si sposta in auto immortalando il viaggio della protagonista verso il Planned Parenthood Pasadena Health Center, in California, la clinica presso cui si sottoporrà all'interruzione volontaria di gravidanza. L'adolescente sorride, accenna delle smorfie sfottenti e canticchia. Infine, il video si conclude con le immagini della ragazzina distesa sul lettino di un ambulatorio mentre, sullo sfondo della stanza, si intravede un ecografo durante l'esecuzione di un tracciato. E intanto, scorrono i sottotitoli: "Ci sono due stati d'animo con cui si vive l'arborto".

La clip ha fatto letteralmente insorgere il web suscitando l'indignazione di molte associazioni pro-vita che, indispettite dal contenuto di dubbio gusto, non hanno perso tempo ad ammonire pubblicamente il comportamento della ragazza. La prima a condividere il video sui social è stata Lila Rose, presidente del gruppo Live Action: "Incredibile. - scrive in un post pubblicato su Facebook alla data del 28 febbraio - Un nuovo video su TikTok, da 4 milioni di visualizzazioni, mostra due ragazzine che si dirigono al Planned Parenthood mentre una di queste sta andando ad uccidere il suo bambino davanti alla videocamera. Questo video viola tantissime norme della community circa i 'contenuti violenti, raffigurazioni di morti, umani smembrati e altro" . Immediata la reazione degli utenti che, turbati dalle immagini, hanno incalzato la polemica. " Sono davvero disgustata da queste immagini del mondo 'malato' in cui vivono i nostri giovani. Una generazione di persone desensibilizzate ed egoiste!" - commenta con toni rabbiosi una donna; " Mi sono sentita male mentre guardavo il video, tanto che ho dovuto interromperlo. Prego per queste persone affinché si rendano conto dei propri errori durante il percorso di vita ", ribatte un'altra. E così, all'infinito.