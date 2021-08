Ammassati nel cargo Usa: la foto simbolo dei profughi in fuga

Nel giorno del drammatico assalto da parte degli afghani terrorizzati dagli aerei americani nell'aeroporto di Kabul, un C-17, un aereo cargo militare, è decollato con 640 rifugiati che sono stati portati in salvo in Qatar.

Cosa è successo

È quanto riportato dal sito DefenseOne che ha pubblicato anche le foto dell'interno dell'aereo con moltissime persone, in maggioranza giovani uomini, ma anche donne, anziani, bambini, seduti per terra durante il volo avvenuto domenica scorsa. Secondo la ricostruzione fatta da alcune fonti, il C-17 non doveva partire così carico ma gli afghani che avevano ottenuto l'autorizzazione a partire e stavano aspettando il loro turno, sono riusciti ad entrare dal portellone posteriore semi aperto del velivolo. Invece di far intervenire i militari per far uscire le persone che non sarebbero dovute trovarsi a bordo del C-17, " l'equipaggio ha deciso di partire ", raccontano ancora le fonti sottolineando che si ritiene che si sia trattato del numero maggiore di persone mai trasportate da questo tipo di aereo cargo. " Circa 640 civili afghani sono sbarcati dall'aereo quando è arrivato a destinazione ", precisano ancora le fonti, correggendo precedenti notizie di 800 rifugiati trasportati a bordo del C-17.

Bloccati tutti i voli in partenza

I 640 rifugiati sono gli unici "fortunati" ad essere riusciti a lasciare il Paese per via aerea perché l'esercito americano ha bloccato temporaneamente tutti i voli in partenza dall'aeroporto internazionale di Kabul da lunedì mentre rabbia e disperazione aumentavano tra gli afghani durante la presa del potere da parte dei talebani. La decisione è arrivata dopo che una folla ha inseguito un aereo da trasporto C-17 in partenza lungo la pista e uomini armati sconosciuti hanno sparato due volte alle truppe statunitensi all'aeroporto. Le operazioni di trasporto aereo sul lato militare dell'aeroporto sono riprese alla fine della giornata di lunedì, consentendo l'atterraggio di molti altri velivoli militari, sebbene il lato civile sia rimasto chiuso. " Non ci sono voli in arrivo o in partenza, militari o civili, e questo a causa delle grandi folle che sono ancora sull'asfalto, sul lato meridionale del campo, il lato civile del campo ", ha detto il segretario di stampa del Pentagono John F. Kirby prima che le truppe statunitensi ripristinassero abbastanza ordine per gli aerei di operare.