Morti, statue distrutte e sparatorie: l'Afghanistan è nel caos

Com'era prevedibile, la situazione in Afghanistan sta degenerando. Tra sparatorie, distruzione di statue, manifestazioni, tumulti e soprusi nei confronti di giornalisti, il clima nella nazione interessata dall'avanzata dei talebani non fa che peggiorare.

La ventilata pacificazione sembra un miraggio. Centinaia di persone che hanno collaborato con la nostra missione, dunque con l'Ambasciata italiana, peraltro, sono ancora in quei luoghi. Il governo italiano, come dichiarato a stretto giro dal premier Mario Draghi, è al lavoro per portare tutti in salvo. Nel corso della giornata di oggi, è prevista almeno la partenza di un altro volo, dopo quello che ha trasportato circa 70 persone sino al Terminal 5 di Fiumicino.

Nel frattempo, nell'"inferno afghano", impera il caos. Presso provincia di Nangarhar - come riporta l'agenzia Nova - è già possibile contare due persone trucidate, oltre a dodici feriti.

Pajhwok, che è un'agenzia di stampa dello stesso Afghanistan, ha raccontato di come alcuni membri del nuovo Emirato abbiano aggredito i giornalisti di Ariana News, mentre questi ultimi erano intenti a realizzare un servizio sulle proteste di piazza. Pure la stampa, quindi, non sembra avere l'agibilità e la libertà sufficienti per poter svolgere il proprio lavoro.

Quello che sta accadendo a Jalalabad occupa le cronache internazionali. I talebani non sembrano avere alcuna intenzione, al contrario di quanto dichiarato in prima battuta, di non contrattaccare. E così, chi è sceso in piazza per un'iniziativa tesa a ribadire come l'Afghanistan non debba tornare indietro rispetto ai progressi raggiunti, compresi pure quelli giuridici ed istituzionali, è andato incontro ad una sparatoria. Rischiamo che fotografie come questa diventino prassi nei racconti relativi al Paese, con tutte le drammaticità del caso. Buona parte dei manifestanti contro i talebani - come riporta la Lapresse - è composta dalle nuove generazioni.

A Kabul il quadro non sembra essere in miglioramento. Gli Stati occidentali hanno già compilato le liste che riguardano le persone da far tornare in patria ed alcune persone sono già rientrate, ma l'areoporto continua a rappresentare uno scenario complesso da gestire. Come evidenziato da Il Corriere della Sera, pure in quella zona della capitale sono stati registrati degli spari. Il che va sommato, in termini di destabilizzazione, ai continui tentativi da parte delle persone che cercano di scappare dall'Afghanistan di aggrapparsi agli aerei in partenza.

Kabul, però, è anche il luogo dal quale cercano di fuggire tantissimi afghani che temono le rappresaglie e le conseguenze del ritorno al potere dei talebani. Stando a quanto si legge dall'Adnrkronos, le persone che si stanno accalcando attorno all'areoporto sono centinaia. Tra queste, pure donne e bambini. Nel corso di queste ore, qualcuno sta facendo circolare un'informazione secondo cui arrivare all'areoposto sarebbe sinonimo di partenza assicurata. Purtroppo, per tutti i cittadini dell'Afghanistan che nutrono questa speranza, si tratta di una notizia non vera.

Com'era già accaduto in passato, inoltra, va segnalata la scientifica distruzione di alcune statue da parte dell'organizzazione fondamentalista che sta prendendo il controllo della nazione dell'Asia meridionale. La fonte appena citata segnala il caso della statua di Abdul Ali Mazari, vertice sciita che si era opposto ai talebani prima che l'Occidente mettesse piede in Afghanistan. Sono scene che, purtroppo, il mondo è abituato ad osservare.