"Attacco tra poche ore": sale la tensione all'aeroporto di Kabul

La situazione in Afghanistan è sempre più delicata. Nelle ultime ore si sono moltiplicati gli allarmi in merito a possibili attentati dell’Isis contro l’aeroporto di Kabul e altri bersagli sensibili. Nel frattempo i talebani, sempre più padroni del Paese, hanno “ minacciato e picchiato ” dipendenti dell’Onu presenti in loco. Come se non bastasse, e secondo alcune indiscrezioni, il gruppo islamico avrebbe occupato la residenza di Ahmad Massoud, comandante della resistenza, figlio del leggendario Ahmad Shah Massoud.

“Attentato imminente”

Dopo l’allerta lanciata dai servizi americani, anche le nazioni europee hanno alzato la guardia in merito a possibili attentati da parte dell’Isis. Durante la notte, dalle capitali occidentali sono emersi nuovi avvertimenti su una possibile minaccia da parte dell'affiliato dello Stato islamico afghano, che probabilmente ha visto i suoi ranghi rafforzati dai talebani che hanno liberato i prigionieri in tutto il paese

In particolare, un funzionario britannico ha affermato che un " attacco imminente " potrebbe colpire l'aeroporto internazionale di Kabul nelle prossime ore. Dal canto suo, la Francia ha detto che fermerà le sue evacuazioni venerdì, mentre la Danimarca ha fatto presente che il suo ultimo volo aveva già lasciato l'aeroporto di Kabul, che ha visto migliaia di persone affollarsi nei giorni da quando i talebani hanno preso la capitale.

In ogni caso, la sicurezza dell'aeroporto di Kabul potrebbe essere gestita e condotta da militari o contractor del Qatar. Sarebbe questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la "consapevolezza" nell'ambito del gruppo talebano passati 11 giorni dalla resa della città. L’ombra dei possibili attentati a Kabul potrebbe comportare timori anche per l’Italia, impegnata negli ultimi giorni nelle operazioni di evacuazione dei civili afghani.

La furia dei talebani

Il ministro della Difesa danese, Trine Bramsen, ha avvertito che " non è più sicuro volare verso e da Kabul ". Parlando all'emittente danese Tv2, il ministro ha detto che sull'ultimo volo da Kabul c'erano circa 90 persone, più gli ultimi soldati e diplomatici danesi che hanno facilitato l'evacuazione.

I combattenti talebani, intanto, proseguono nella loro avanzata. Il gruppo, come sottolineato dall’Adnkronis, sarebbe riuscito a entrare nel capoluogo della provincia del Panshir, ultima sacca della resistenza in Afghanistan alle milizie del movimento fondato dal mullah Omar, e una delegazione del Panshir è arrivata nella capitale afghana Kabul per negoziare con il gruppo.

Secondo quanto rivelato da un documento riservato delle Nazioni Unite, i Talebani avrebbero inoltre minacciato e malmenato alcuni funzionari dell’Onu presenti in Afghanistan. Nel testo si delineano "decine di incidenti", compreso quello accaduto domenica, quando un membro dello staff diretto in aeroporto è stato bloccato e malmenato.