Il macabro "gioco" dei talebani: così uccidono l'Occidente

Finti funerali di Stato per le forze americane e della Nato. I talebani hanno festeggiato la ritirata delle forze occidentali dall'Afghanistan inscenando le esequie di Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Nato. Le immagini di quanto accaduto lo scorso 31 agosto nelle strade di Khost, con tanto di bare avvolte dalle bandiere americane, francesi e britanniche, hanno già fatto il giro del web generando non poche polemiche.

Il "funerale dell'Occidente"

La macabra cerimonia è stata immortalata da molteplici video amatoriali e rilanciata, tra gli altri, da Sky News. I funerali sono andati in scena nell'est dell'Afghanistan, dove centinaia di persone radunate in strada hanno accompagnato i finti feretri. Non sono emerse ulteriori informazioni sulla manifestazione. È tuttavia possibile notare vari cittadini, non sappiamo se soldati o semplici civili, sventolare la bandiera dei talebani e imbracciare armi da fuoco.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters, i funerali di Khost sarebbero stati celebrati da sostenitori dei talebani. In uno dei filmati più cliccati si vedono tre bare ricoperte da altrettante bandiere: una americana, una francese e una britannica. Il singolare festeggiamento si sarebbe tenuto subito dopo il ritiro delle ultime truppe statunitensi dall'Afghanistan.

⚡In Afghanistan, Taliban militants held a funeral ceremony with coffins wrapped in #American, #British and #French flags, symbolizing the separation of these countries from #Afghanistan pic.twitter.com/WE1JSwiJk2 — Dailyaz (@dailyaz1) September 1, 2021

La narrazione dei talebani

Dal punto di vista dei talebani, il finto funerale ha segnato la fine di una guerra durata 20 anni, oltre che l'umiliante uscita di scena degli Stati Uniti e degli alleati della Nato. In altre parole, il gruppo islamico è convinto di esser riuscito a tener testa a Washington e di aver liberato l'Afghanistan dal giogo straniero. La folla, raccolta in religioso silenzio attorno alle bare, ha scattato la foto delle esequie e ripreso la scena con i loro telefoni cellulari.

" Il 31 agosto è il nostro giorno ufficiale della libertà. In questo giorno, le forze di occupazione americane e le forze della Nato sono fuggite dal Paese ", ha spiegato il funzionario talebano Qari Saeed Khosti alla televisione locale Zhman TV, durante la sua copertura dell'evento. Ricordiamo che i funerali di Khost sono stati condivisi sui social network di mezzo mondo assieme ad altri video, più o meno propagandistici, più o meno reali.