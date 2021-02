Assalto a un convoglio Onu: ucciso ambasciatore italiano

Uno scarno comunicato, che ha gettato nello sconforto l'ambiente diplomatico italiano: "L'ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo è rimasto ucciso in un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nell'est del Paese", si legge in un lancio di agenzia arrivata nella mattinata di questo lunedì.

Purtroppo la notizia ha trovato riscontri: Luca Attanasio, ambasciatore italiano, è deceduto a seguito a un agguato teso nella città di Goma. Quest'ultima è una delle città più turbolente del Paese africano, in preda da decenni a guerre e instabilità. Secondo le autorità del Virunga National Park, a rimanere ucciso è stato anche un Carabiniere. Sono comunque in corso approfondimenti per comprendere la dinamica dell'accaduto.

"L'Ambasciatore ed il militare - si legge in un comunicato della Farnesina - stavano viaggiando a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo". Ignote per il momento le dinamiche dell'attentato: tutto è avvenuto a Goma, capoluogo della provincia del Nord Kivu, la stessa che da anni è al centro di conflitti e rivendicazioni.

Il territorio dove oggi è stato compiuto l'attacco fatale a Luca Attanasio, tra il 2004 e il 2008 è stato epicentro di una guerra civile che in realtà nel decennio successivo non è mai del tutto cessata. A nulla è valsa la presenza della missione Onu Monusco, stanziata già a partire dal 2010, dopo il via libera con la risoluzione 1925 del Consiglio di Sicurezza.

Nel dicembre del 2020, lo stesso consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogata di un anno la missione, anche se in prospettiva l'Onu a medio termine ha in progetto un disimpegno dalla Repubblica Democratica del Congo. Attualmente sono operativi 17.467, di cui oltre 12mila sono truppe e quasi tremila civili. I principali contribuenti alla missione sono Pakistan, India e Bangladesh.

Il conviglio in cui viaggiava Luca Attanasio è stato attaccato da miliziani i quali, secondo una prima ricostruzione, avrebbero lanciato un agguato con armi leggere. Non c'è stata al momento una rivendicazione ufficiale. L'episodio ha colto di sorpresa i mezzi che stavano viaggiando nel Nord Kivu, nelle settimane scorse non c'erano stati settori di un attacco diretto nei confronti di rappresentanti della missione Onu.

Attanasio era ambasciatore a Kinshasa dal settembre 2017: nato a Saronno 43 anni fa, si era laureato nel 2001 alla Bocconi, successivamente ha intrapreso una carriera diplomatica che spesso lo ha portato in Africa, soprattutto tra Marocco e Nigeria. Il militare invece, come riportato dall'AdnKronos, aveva 30 anni ed era in servizio all'interno dell'ambasciata italiana di Kinshasa.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha espresso profondo cordoglio per l'accaduto ed ha lasciato anticipatamente la riunione del Cae a cui stava partecipando, rientrando subito in Italia.