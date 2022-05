Allarme di Londra: "Russi accerchiano Severodonetsk" | La diretta della guerra

Nelle ultime ore di guerra la battaglia è apparsa sempre più concentrata nell'area di Severodonetsk. Qui, così come rivelato nell'ultimo report dei servizi segreti britannici, russi e filorussi stanno per circondare l'ultima grande città in mano ucraina all'interno dell'oblast di Lugansk. Londra, in particolare, con riferimento a Severodonetsk ha parlato di "sacca" ucraina, confermando ulteriormente una situazione molto delicata per l'esercito di Kiev. La città è strategica tanto per i russi quanto per gli ucraini e il timore è che proprio la sua importanza potrebbe determinare una situazione molto simile a quella vista a Mariupol, dove l'intensità della battaglia ha causato la morte di centinaia di civili e la distruzione del territorio urbano.

Si combatte anche in altre aree del Donbass e, in particolare, nella zona di Lyman e di Popasna. Nel primo caso, i russi stanno cercando di premere sulla cittadina in quanto ultimo lembo di territorio in mano ucraina a nord del fiume Seversky Donetsk, il cui attraversamento permetterebbe a Mosca e agli alleati di dilagare nella parte settentrionale del Donbass. Nel secondo invece, la conquista pochi giorni fa di Popasna, situata a ovest della linea di contatto che dal 2014 separava i territori in mano a Kiev da quelli controllati dall'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, sta dando alle truppe russe la possibilità di mettere ulteriormente sotto pressione l'esercito ucraino.

A livello politico, l'attenzione è concentrata sugli spettri di una grave crisi alimentare determinata dall'impossibilità per l'Ucraina di esportare il proprio grano. Ne ha discusso ieri il presidente del consiglio Mario Draghi durante la conversazione telefonica tenuta con il presidente russo Vladimir Putin. Il capo del Cremlino, in relazione al blocco navale, ha puntato il dito contro Kiev e si è scagliato ancora una volta contro le sanzioni imposte dall'occidente alla Russia.

La diretta:

Ore 7:31 | Nuovo report dei servizi di intelligence di Londra: "Russi accerchiano Severodonetsk"

"Le forze di terra russe continuano il loro tentativo di circondare Severodonetsk e Lyschansk e hanno conquistato diversi villaggi a nord-ovest di Popasna". Lo si legge nel bollettino dell'intelligence militare britannica pubblicato nelle scorse ore. Secondo i servizi segreti di Sua Maestà, le truppe russe starebbero esercitando una forte pressione in quella che gli stessi britannici hanno oramai definito come "sacca di Severodonetsk", indicata come l'attuale principale obiettivo da parte di Mosca.

Ore 5:00 | Washington pensa all'invio di armi pesanti a Kiev

L'amministrazione Usa starebbe programmando l'invio di armi pesanti a favore dell'esercito ucraino. Lo ha reso noto la Cnn, la quale ha sentito alcuni funzionari della Casa Bianca secondo cui il presidente Joe Biden, constatate le difficoltà di Kiev nel Donbass, sarebbe pronto a inviare l'armamento più pesante richiesto da diverse settimane dallo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky.