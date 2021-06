Allarme nel Regno Unito: dopo il Covid, ora spunta il "vaiolo delle scimmie"

Cresce la preoccupazione nel Regno Unito per le infezioni virali dopo che si è scoperta nel Paese, oltre alla variante indiana del Covid, anche una nuova e rara malattia, denominata "vaiolo delle scimmie ". La scoperta di soggetti infettati da tale morbo virale, causato da un agente classificato come Poxvirus, è stata fatta ultimamente nel nord del Galles.

Secondo quanto fa sapere la sanità pubblica locale, i casi di vaiolo delle scimmie, che è una malattia comportante febbre, spossatezza ed eruzioni cutanee, individuati nel territorio citato sarebbero arrivati in Galles dall'estero e si tratterebbe di due persone appartenenti alla medesima famiglia. Questi due sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale in Inghilterra, dove uno di loro è ancora ricoverato. Oltre allo stretto monitoraggio dei due soggetti infetti, le autorità sanitarie del posto stanno effettuando ricerche sugli ultimi contatti e incontri avuti da tali malati con altre persone. Un consulente del Servizio sanitario gallese ha quindi provato a tranquillizzare la popolazione evidenziando gli sforzi profusi tempestivamente dalle istituzioni contro il nuovo virus: " Abbiamo lavorato con colleghi di diverse agenzie, seguendo protocolli e procedure collaudati e identificato tutti i contatti stretti. Sono state messe in atto azioni per ridurre al minimo la probabilità di ulteriori infezioni ". Lo stesso funzionario ha poi basato i suoi appelli alla popolazione affinché questa mantenga la calma assicurando che il rischio di contagio da vaiolo delle scimmie, date le caratteristiche finora conosciute della malattia citata, sarebbe in generale " molto basso ".

Tale tipo di vaiolo si era finora manifestato soltanto in località tropicali e nell'Africa centro-occidentale e le infezioni da Poxvirus, recitano le schede descrittive messe a punto dall'Oms, regredirebbero dopo 14-21 giorni dal contagio. Non esistono però attualmente trattamenti specifici contro questa malattia virale.