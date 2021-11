"Le persone hanno iniziato a cadere...". Calca e morti al concerto del rapper

Tragedia all'Astroworld fest di Houston, dove sono morte almeno 8 persone. Decine sono stati anche i feriti, stando a quanto riferito dai vigili del fuoco accorsi sul posto. L'evento, che è stato organizzato dal rapper Travis Scott, ha richiamato in Texas migliaia di persone e le autorità locali stimano che siano state almeno 50mila le persone che hanno partecipato al festival, che si sarebbe dovuto svolgere tra il 5 e il 6 novembre.

Le indagini per capire cosa sia potuto accadere in quei momenti è ancora in corso, ma il capo dei vigili del fuoco di Houston, Samuel Peña, ha riferito che il panico ha iniziato a dilagare quando le persone che si trovavano nelle prime file a ridosso del palco hanno iniziato a sentirsi comprimere, spinte dalla pressione della calca che aumentava. Alcune migliaia di persone, infatti, pare abbiano sfondato i cordoni di sicurezza e superato le barriere d'ingresso per arrivare nell'area del palco, che però era già al limite della sua capienza.

Le autorità invitano a non formulare al momento ipotesi sulle cause dei decessi, visto che si sta ancora lavorando per ricostruire quei momenti drammatici, ma Samuel Peña ha detto che tra le 21 e le 21.15 locali la " folla ha iniziato a comprimersi verso la parte anteriore del palco ", dopo di che si sono iniziati a registrare i primi problemi, tra panico e ferite, e a quel punto il concerto è stato sospeso.

Il Washington post riporta che le persone curate nell'ospedale da campo allestito per l'occasione sono state circa 300. Il New York post dice che 23 di queste sono state trasferite nell'ospedale più vicino e 11 di loro sono arrivati al pronto soccorso in arresto cardiaco. Sarebbero stati trasportati in ospedale anche un bambino di circa 10 anni per sottoporli alle cure del caso. Il capo dei vigili del fuoco ha aggiunto che i medici non hanno saputo indicare immediatamente le cause della morte delle 8 persone e ora un medico legale sta lavorando per determinare con certezza cosa sia accaduto. " Le persone hanno iniziato a cadere, diventare incoscienti e questo ha creato ulteriore panico ", ha detto ancora Samuel Peña.

Già nelle fasi precedenti l'inizio della manifestazione si era verificato un incidente dovuto alla calca, con diversi feriti all'ingresso, quando una massa di persone ha travolto una delle aree in cui si svolgevano i controlli di sicurezza. " Nessuno poteva immaginare questo... Penso che sia importante che nessuno speculi. Non abbiamo nessuna risposta stasera ", ha detto il capo della polizia di Houston, Troy Finner, visibilmente scosso. Come riporta il Ny post, il capo della polizia ha detto che le autorità hanno " sentito voci di persone che iniettano droghe ".