"Altri 5 anni con il Covid...": i tre scenari degli esperti

Se pensavamo che il Covid prima o poi sarebbe sparito dalla circolazione ci sbagliavamo di grosso: anche se il contagio e la malattia sono diventati altamente gestibili con la tripla dose di vaccino e la variante Omicron, il virus ci terrà compagnia per almeno " altri cinque anni ". È la previsione delineata da un team di scienziati dell'International Science Council che ha tracciato tre possibili scenari su come evolverà la pandemia nel prossimo futuro e fino al 2027.

Le tre possibilità

Nella migliore delle ipotesi, le vaccinazioni riusciranno a coprire fino all'80% della popolazione mondiale rendendo complicatissima la vita alle varianti di Sars-CoV-2 e il costante aggiornamento dei vaccini da parte delle aziende produttrici. In questo modo il numero dei morti sarebbe limitato al minimo e il virus farebbe meno paura. Il secondo, lo scenario "di mezzo" è quello considerato il più probabile dagli esperti: vaccinazioni mondiali al di sotto del 70% con il Covid che sarebbe via via endemico circolando maggiormente nella stagione fredda un po' come avviene con il virus influenzale. Alcuni picchi, però, richiederebbero " vaccini aggiornati e l'uso di farmaci antivirali ". Infine, ecco la visione pessimistica con le vaccinazioni ferme al palo e limitate soltanto alla popolazione dei Paesi più ricchi.

In questo caso, come spiega IlMessaggero, entrebbero in gioco anche le tensioni internazionali e i conflitti geopolitici un po' come sta accadendo adesso con la guerra in Ucraina. Si verificasse la terza ipotesi, quindi, il vaccino sarebbe ricevuto in una percentuale inferiore al 60% e per questo motivo il Covid avrebbe la possibilità di continuare a diffondersi e produrre varianti potenzialmente peggiori di quella attuale.

"Non minimizzare pandemia"

" Non dobbiamo avere una visione ristretta della pandemia o minimizzare i suoi impatti al di là della salute pubblica, altrimenti aumenteranno le disuguaglianze e le conseguenze più ampie si faranno sentire in ogni società in ogni paese ", ha affermato Peter Gluckman, presidente dell'International Science Council (Isc), sottolineando la necessità di un approccio diverso e multilaterale alle crisi. Nell'ipotesi peggiore appena menzionata, Gluckman spiega che il mondo sarebbe chiamato ad affrontare " alti livelli di danno al benessere sociale, con chiusure scolastiche a lungo termine, disoccupazione e aumento della violenza di genere ".