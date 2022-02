Anche la regina Elisabetta II è positiva al Covid. "Ha sintomi lievi"

Anche la regina Elisabetta II è stata contagiata dal coronavirus. Lo rende noto Buckingham Palace sottolineando che la monarca presenta sintomi lievi " simili a un raffreddore ". La Bbc ha inoltre aggiunto che la Regina rispetterà la sua agenda di governo e gli impegni istituzionali non eccessivamente gravosi precedentemente assunti. Ovviamente, Elisabetta II sarà costantemente monitorata da un medico, che valuterà passo dopo passo la sua situazione sanitaria.

Elisabetta II è alla soglia dei 96 anni e ha ricevuto sia le due dosi di vaccino che quella booster diversi mesi fa. Con molta probabilità il completamento del ciclo vaccinale ha impedito per il momento alla Regina di sviluppare una sintomatologia preoccupante. La catena del contagio che ha portato al contatto della monarca con il virus, per quanto riguarda Buckingham Palace, è plausibile parta dal principe Carlo, che ha visto sua madre lo scorso 6 febbraio. Il futuro regnante da lì a pochi giorni ha scoperto la sua positività al virus, per la seconda volta. È stata contagiata anche la sua consorte Camilla, che ha ottenuto un tampone positivo pochi giorni dopo rispetto a suo marito.

Nonostante il massimo cordone di sicurezza realizzato attorno alla Regina, le misure di contenimento non sono state sufficienti per impedirle di entrare in contatto con il virus. Vista l'età di Elisabetta II le preoccupazioni per il suo stato di salute sono più che fondate ma da Buckingham Palace rassicurano sulle sue condizioni generali. Nei giorni scorsi, sui tabloid inglesi era scoppiata una piccola polemica proprio in relazione alle possibilità di contagio della Regina. Da più parti, infatti, è stato fatto notare come non fosse opportuno, vista l'età avanzata della monarca, che suo figlio le facesse il baciamano e le desse il bacio sulla guancia in segno di saluto. Queste pratiche, nonostante l'allentamento delle misure di contenimento in una situazione epidemica più tranquilla, sono comunque sconsigliate dagli esperti, proprio come forma di tutela della salute dei più fragili e anziani.

La notizia della positività della regina Elisabetta II è arrivata pochi giorni dopo l'inizio dei festeggiamenti per la celebrazione dei settant'anni sul trono del Regno Unito. Un traguardo straordinario con pochi precedenti nella storia. Gli eventi per giubileo di platino della Regina, in accordo alle sue condizioni di salute, dovrebbero riprendere dal momento della negativizzazione.