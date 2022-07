Sparatoria negli Usa: morti e feriti durante la parata del 4 luglio

Articolo in aggiornamento

Ancora morti e feriti negli Stati uniti. Nel giorno dell'Indipendenza, celebrato con parate feste in moltissime città, a nord di Chicago, nell'Illinois c'è stata una sparatoria e stando alle prime informazioni ci sarebbero morti e feriti. Sui social circolano alcune immagini che mostrano la fuga delle persone che stavano assistendo alla parata di Highland Park. Un reporter del Chicago Sun-Times ha riferito di almeno 5 morti e 16 feriti, ma il bilancio non è stato confermato dalle autorità. Il cronista ha visto almeno 3 corpi coperti dai teli bianchi. La parata era cominciata alle 10 ora locale, le 17 in Italia, ed erano trascorsi appena 10 minuti quando si sono sentiti i primi spari. In totale sarebbero 20 o forse 25 i proiettili esplosi.

NOW - Multiple people shot at July 4th parade in Highland Park, IL.pic.twitter.com/uJMkG2UhYF — Disclose.tv (@disclosetv) July 4, 2022

Il governatore dell'Illinois ha parlato di 9 persone colpite ma ancora non è chiaro quanti siano i morti. Le forze dell'ordine parlano di due vittime, ma il cronista ne avrebbe viste almeno tre. Il killer è in fuga e la polizia è sulle sue tracce. La zona è pattugliata e gli agenti hanno avvertito gli abitanti di stare lontani dall'area della sparatoria. " Non è sicuro qui, tornate a casa ", hanno detto i poliziotti alle persone che stavano partecipando alla parata.