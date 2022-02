Merkel al supermercato: le rubano il portafoglio

Chissà che faccia avrà fatto il ladro, quando aprendo il borsellino appena rubato da una borsa lasciata appesa sul carrello di un supermercato, si è reso conto che apparteneva all'ex cancelliera tedesca Angela Merkel. Di sicuro avrà capito di aver fatto un "gran colpo", non tanto per il contenuto, quanto per la proprietaria.

La storia che ha quasi dell'incredibile, è stata riportata dal quotidiano Bild, che ha raccontato come giovedì scorso mentre la 67enne ex cancelliera stava facendo la spesa in un negozio nella Morsestrasse del quartiere Charlottenburg, comprando tra l'altro anche una bottiglia di vino italiano, abbia lasciato come spesso accade, la borsa appesa al carrello. È bastato poco al borseggiatore per prelevare il borsellino e dileguarsi indisturbato tra le corsie del supermercato.

La cosa più curiosa, che i settimanali tedeschi non hanno potuto fare a meno di sottolineare, è che con lei si trovava: " almeno una guardia di sicurezza a scortarla ". Nel borsellino, secondo quanto scrive il quotidiano, la carta d’identità, la tessera bancomat, la patente e del denaro in contanti. Resasi conta dell'accaduto, la Merkel non ha però chiamato la sicurezza del supermercato, ma si è recata al vicino commissariato della Friedrichstrasse per fare la denuncia del furto.

La polizia raccontando l'accaduto ai giornalisti, ha soltanto confermato che: " Una signora di 67 anni ha denunciato un furto ", senza specificare di chi si trattasse. Ma i dubbi sono davvero pochi, visto che la Merkel è stata spesso vista e fotografata, soprattutto nel periodo del primo lokdown, nello stesso negozio, mentre spingeva da sola un carrello pieno di provviste. Tra i suoi acquisti frequenti, frutta, verdura, bagnoschiuma, e come questa volta, un'immancabile bottiglia di vino italiano.