Anonymous manda in tilt i taxi di Mosca

Anonymous è riuscito a mandare in tilt i taxi di Mosca, e di conseguenza tutto il traffico della Capitale russa. Ad aggravare la situazione, già abbastanza problematica, ci si è messa anche la pioggia. Il video che lo stesso Anonymous ha postato su Twitter spiega bene cosa è successo ieri, giovedì primo settembre, nella metropoli. Per più di 2 ore è rimasto tutto bloccato, con i taxi che convergevano allo stesso indirizzo. Disagi non solo per gli altri automobilisti, ma anche per tutti coloro che avrebbero avuto bisogno di chiamare un taxi e non ci sono riusciti, visto che erano tutti già impegnati.

Un maxi ingorgo

In Russia i tassisti utilizzano un’app per gestire le chiamate e velocizzare il lavoro. Peccato però che ieri questa applicazione sia improvvisamente andata in tilt mandando a tutte le macchine la stessa meta da raggiungere: distretto di Fili. Ora, per raggiungere questo luogo il conducente deve attraversare tutta Mosca attraverso la Kutuzovsky, una strada che solitamente è a scorrimento veloce grazie alle sue numerose corsie. Ieri però non è andata proprio così.

Come spiegato da Forbes.ru, nel pomeriggio di giovedì gli automobilisti hanno iniziato a lamentarsi di un'insolita congestione di taxi sulla Kutuzovsky Prospekt nella parte occidentale della capitale, dove sono rimasti fermi in un maxi ingorgo per più di due ore. L’ufficio stampa di Yandex.Go ha confermato al sito russo che c'è stato un fallimento nel lavoro dell'aggregatore Yandex Taxi: “La mattina del 1 ° settembre, Yandex Taxi si è trovata di fronte a un tentativo da parte di intrusi di interrompere il lavoro del servizio - diverse dozzine di autisti hanno ricevuto ordini di massa nel distretto di Fili". Il servizio di sicurezza della compagnia è poi riuscito a bloccare i tentativi di chiamare artificialmente le vetture gialle, ma non è però stato utile a impedire ad altri taxi di immettersi nell’ingorgo.

Di chi è stata la colpa

Un portavoce ha assicurato che l'algoritmo per rilevare e prevenire tali attacchi è già stato migliorato per escludere incidenti simili in futuro. Yandex ha anche assicurato che in breve tempo verrà anche risolto il problema del risarcimento. Anonymous ha colpito ancora, e la prova che sia stato proprio lui è data dal fatto che abbia retweettato sul suo profilo il video del maxi ingorgo girato da un tassista russo, scrivendo come Yander Taxi sia stato violato dal collettivo di hacker che già in passato aveva creato problemi in Russia, in particolare ai trasporti.