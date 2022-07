"Aprire le finestre 5 minuti, doccia solo 2 volte". I tedeschi si preparano allo stop del gas russo

Oggi chiude il gasdotto Nord Stream. La motivazione ufficiale è quella dei lavori di manutenzione che dovrebbero andare avanti per circa dieci giorni. Il timore, però, è che il Cremlino opti per uno stop prolungato in risposta alle sanzioni di Bruxelles per la guerra in Ucraina. Per questo il prezzo del gas torna a salire del +4 per cento e il governo tedesco, per usare le parole del ministro dell’Economia Robert Habeck, "si sta preparando al peggio". "Tutto è possibile", dice citato dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Per ora gli stoccaggi sono al 64 per cento. Entro il primo novembre si dovrà arrivare al 90. Una cifra che a molti appare irraggiungibile.

Il presidente della Cdu, Friedrich Merz, dall’opposizione mette in guardia sui rischi dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi del gas. I nuovi contratti di fornitura con Qatar e Norvegia, osserva, "ancora non ci sono". Per aumentare il livello delle riserve mercoledì il governo dovrebbe decidere di riattivare le centrali a carbone. Impianti che sarebbero dovuti essere dismessi quest’anno, ma che saranno riaccesi, almeno finché la Germania non sarà uscita dalla fase di emergenza.

Intanto, sui tabloid, come la Bild, arrivano i consigli per risparmiare sulla bolletta energetica che, secondo le previsioni dello stesso giornale, in caso di stop delle forniture da Mosca potrebbe aumentare fino a 3.500 euro l’anno per una famiglia di quattro persone. Per risparmiare cento euro, ad esempio, il quotidiano suggerisce di ricordarsi sempre di spegnere tv, stereo e computer quando non vengono utilizzati, di infornare meno manicaretti possibili, prediligendo la cottura sui fornelli, di bandire il bagno nella vasca e fare la doccia due volte a settimana.

Tra i "25 consigli pratici" per uscire indenni dalla crisi energetica c’è anche quello di fare la spesa di sera, per approfittare degli sconti e di utilizzare l’acqua del rubinetto al posto di quella in bottiglia. In questo modo, assicura la Bild, un nucleo di quattro persone riuscirà a risparmiare fino a 230 euro. In vista dell’inverno, inoltre, il tabloid suggerisce di "aprire le finestre solo per cinque minuti tre volte al giorno" per riuscire ad arieggiare gli ambienti senza disperdere calore.