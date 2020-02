Argentina, Kirchner attacca gli italiani: "Mafiosi per genetica"

Parlando alla Fiera del Libro all'Avana, la vicepresidente argentina Cristina Kirchner ha attaccato il popolo italiano definendolo mafioso “ per genetica ”.

Partendo dall'utilizzo del sistema giudiziario per screditare un avversario politico, Kirchner ha detto che “ in Argentina il lawfare ha avuto una componente mafiosa che ha provocato la persecuzione dei miei figli ”.

A proposito della componente mafiosa citata, questa, secondo la vicepresidente, “ deve essere probabilmente causata dagli antenati di chi è stato presidente proprio come ha denunciato un noto giornalista del giornale Pagina 12 quando ha parlato della 'ndrangheta. Devono essere quegli antenati ".

Chiaro il riferimento a Mauricio Macri, avversario di Kirchner nonché ex presidente dell'Argentina di origini italiane. La dichiarazione non è certo passata inosservata; ha scatenato polemiche immediate e suscitato una immediata presa di distanza del presidente in carica, Alberto Fernandez, che si è dissociato da Kirchner, sottolineando che “ i valori dell'Italia sono fondamentali in Argentina ”.

Il presidente Fernandez prova a ricucire lo strappo

Il presidente Fernandez ha poi postato su Twitter una foto del suo incontro con l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo. La didascalia all'immagine è emblematica di un tentativo di ricucire lo strappo provocato da Kirchner: “ Con l'ambasciatore italiano @beppemanzo condividiamo i risultati della visita a Roma. Abbiamo parlato di investimenti produttivi e di cooperazione scientifica e tecnologica. Abbiamo anche evidenziato il contributo della comunità italiana e dei suoi valori allo sviluppo dell'Argentina ".

In ogni caso, tornando alle parole usate da Kirchner, la Fondazione Apollo ha denunciato la vicepresidente per manifestazioni "italofobiche": “Le espressioni usate dalla vicepresidente della Nazione presentano un carattere discriminatorio, in quanto attribuiscono una sospetta condotta mafiosa di una persona ai suoi “antenati”, come se i comportamenti etici o contrari all'etica non dipendessero dalla libera determinazione degli esseri umani, ma dalla loro discendenza, dalla loro origine etnica ".