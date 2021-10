"Non diamo i documenti": Bannon non collabora. Ecco cosa rischia

Steve Bannon, ex chief strategist della Casa Bianca durante la presidenza Trump, ha deciso di accogliere l'invito di The Donald e di non collaborare con la commissione parlamentare che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso: ora rischia un procedimento per vilipendio del Congresso. Come riporta l'agenzia Adnkronos, infatti, la Commissione parlamentare sui disordini del 6 gennaio a Capitol Hill ha minacciato di presentare accuse formali nei confronti di Bannon, se l'ex capo stratega di Donald Trump non collaborerà con l'inchiesta. Dopo il rifiuto di Bannon di rispondere alle domande dei parlamentari, i leader della Commissione hanno dichiarato che " prenderanno rapidamente in considerazione " di avviare nei confronti dell'ex braccio destro del presidente repubblicano un procedimento per vilipendio del Congresso. Bannon è stato citato in giudizio insieme ad altri tre ex funzionari dell’amministrazione Trump: l’ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows e il suo vice Daniel Scavino Jr e l’ex capo dello staff del Pentagono, Kash Patel.

La Casa Bianca ordina divulgazione documenti. Trump protesta

L'ex presidente ha invocato per i suoi ex collaboratori e per lo stesso Bannon, l'executive privilege: negli Stati Uniti rappresenta la facoltà del presidente di non rivelare informazioni, richieste da un altro potere, per esigenze di sicurezza nazionale o per tutelare il principio di confidenzialità nei rapporti interni all'amministrazione. Ignorando le richieste di Trump, come ha annunciato nelle scorse ore la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, il presidente Joe Biden ha autorizzato i National Archives a condividere una serie di documenti con il comitato parlamentare a guida dem che indaga sulla rivolta del 6 gennaio al Campidoglio, sottolineando che l'executive privilege non sarebbe valido: secondo il presidente, il " privilegio esecutivo non tutela gli interessi degli Stati Uniti ". La decisione del presidente Biden, ha commentato la portavoce, Jen Psak, " è pienamente legittima, perché quanto accaduto non si ripeta più ".

Bannon esortava i suoi follower ad agire