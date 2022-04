L'ufficio postale più remoto del mondo assume. L'unico requisito: saper contare i pinguini

Alzi la mano chi non vorrebbe essere pagato per contare pinguini. Certo, il posto di lavoro non è dei più confortevoli ma c'è anche di peggio e infatti sono centinaia le persone che stanno inviando le richieste per lavorare come gestori dell'ufficio postale più remoto del pianeta, situato in Antartide, dove tra i compiti del gestore c'è anche quello di contare i pinguini.

Saranno in tutto quattro i fortunati che prenderanno servizio nell'ufficio postale di Port Lockroy, avamposto britannico sull'isola di Goudier, le cui dimensioni non sono molto diverse rispetto a quelle di un campo da calcio. Si tratta di un ufficio postale storico, costruito tra gli anni Trenta e gli anni Quaranta del Novecento. Certo, la vita da queste parti non si può dire sia movimentata ma chi si candida per quel lavoro probabilmente cerca un luogo in cui stare in solitudine o, al massimo, in compagnia dei pinguini. Sono, infatti, centinaia quelli che popolano la piccola isola britannica nell'Antartico e il cui censimento numerico diventa compito del gestore dell'ufficio postale, che sull'isola di Goudier è anche un museo gestito direttamente da un ente della Corona britannica.

Il compito dei gestori è stagionale, tra i mesi di novembre e marzo, che sono quelli generalmente più caldi a queste latitudini, anche se non ci deve certo illudere di poter godere delle miti temperature di altre località sul pianeta. Quel che è certo è che non si tratta di un lavoro d'ufficio, visto che ai gestori è affidato il compito di manutenere la struttura, provvedendo a effettuare i lavori necessari a mantenerla efficiente e in buono stato. Ma non solo, perché i gestori saranno responsabili anche del servizio di catering per i visitatori che, quando il clima si fa più mite, raggiungono l'isola a bordo delle barche. E poi, ovviamente, c'è la conta dei pinguini per il censimento faunistico locale, che prevede anche il raccoglimento dei dati ambientali.

Se fin qui sembra il lavoro dei sogni, è bene specificare che Goudier è un'isola remota in cui non c'è acqua corrente e nemmeno connessione internet o telefonica. I quattro gestori condividono un piccolo lodge con letti a castello e bagni chimici per tutto il tempo che rimangono sull'isola. La doccia è possibile farla solo quando arrivano le navi in visita che, come gesto di cortesia, permettono ai gestori di usufruire dei loro bagni. Lo stipendio? Niente di eccezionale: si va dai 1.600 euro ai 2.300 euro. Eppure, nonostante tutto, in tantissimi vorrebbero fare questa esperienza.