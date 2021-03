Australia, donne ridotte in schiavitù: arrestato "patriarca del sesso perverso"

In Australia è stato appena arrestato un uomo con l’accusa di avere abusato in casa sua di sei donne, costringendole a subire umiliazioni dopo aver fatto firmare loro dei contratti per diventare “ sue schiave ”. In manette è finito il 40enne J.Robert Davis, con alle spalle 17 anni di servizio nell’esercito nazionale, che avrebbe realizzato, apposta per seviziare le sue vittime, una vera e propria “ casa delle torture ”. Egli, dopo avere “ schiavizzato ” la sua prima vittima nel 2012 a Maroubra, nel sud di Sydney, si era infatti trasferito in una nuova proprietà ad Armidale, sempre nello Stato del Nuovo Galles del Sud, da lui trasformata in “ tempio del sesso perverso ”. L’uomo è stato quindi arrestato giovedì.

A former Australian soldier is now in custody, accused of keeping a woman as a slave at Maroubra in 2013. @em_partridge #9News pic.twitter.com/mX5H47xwT6 — 9News Sydney (@9NewsSyd) March 12, 2021

Dopo delle ispezioni condotte sempre giovedì in tale residenza dalla polizia federale australiana, gli agenti, riportano i media locali, hanno scoperto, e fotografato, macabri dettagli del trattamento che Davis riservava alle donne che irretiva: fosse scavate nella terra con inquietanti incisioni, squallidi alloggi per le schiave e un " capanno da barbiere ".

The charges to date relate to one alleged victim. Investigations remain ongoing, and further charges relating to further potential victims cannot be ruled out. pic.twitter.com/r31jVMbelm — AFP (@AusFedPolice) March 15, 2021

In base alle ricostruzioni fatte dai poliziotti sulla base di una denuncia contro l’indagato, Davis, davanti alle donne che conduceva in quell’abitazione, si definiva “il patriarca” di una comunità da lui chiamata “ Casa of Cadifor ”. Il “ signore del sesso perverso ” faceva stipulare degli inquietanti (quanto legalmente nulli) " contratti di schiavitù " con le donne adescate che, in nome della sua protezione e supremazia, accettavano umiliazioni e torture sessuali domestiche. Alle donne da lui sottomesse nella residenza di Armidale, Davis faceva anche dei “ tatuaggi di servitù ”, diretti a simboleggiare la subordinazione delle malcapitate al capo.