Auto contro la polizia a Capitol Hill: morti uno degli agenti e l'autista

Non erano ancora le 19.30 in Italia quando una vettura si è lanciata a velocità sostenuta contro le barriere erette a protezione del Campidoglio di Washington, travolgendo due agenti di sorveglianza. Le prime fasi confuse e concitate hanno portato la polizia a ordinare il lockdown completo per tutto Capitol Hill per circa un'ora e mezzo. L'uomo è stato successivamente arrestato e condotto in ospedale per le ferite riportate. È morto pochi minuti dopo il ricovero, così come uno degli agenti feriti.

A causa di " una minaccia esterna alla sicurezza, è vietato entrare o uscire dal complesso ", recitava il messaggio diramato ai presenti all'interno della struttura governativa. " Sono ammessi gli spostamenti tra gli edifici ma tenetevi lontani da finestre e porte. Se siete all'esterno, cercate riparo ", continuava il messaggio rivolto ai parlamentari e a tutti i funzionari. Fortunatamente, il complesso governativo in questi giorni è a ranghi ridotti per effetto delle imminenti festività pasquali, pertanto i disagi sono stati limitati. Il presidente Joe Biden in quel momento aveva appena lasciato il Campidoglio per dirigersi verso Camp David ed è ora costantemente aggiornato sull'evolversi dei fatti.

La misura si è resa necessaria anche perché sarebbero stati uditi distintamente dei colpi di pistola a nord di Capitol Hill. Immediata la risposta del comparto sicurezza di Washington, che ha immediatamente inviato sul posto un elicottero di supporto. Tutte le strade attorno al Campidoglio sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza.

I due agenti travolti dall'auto e il conducente del veicolo, tratto in arresto, sono stati condotti in ospedale per le ferite riportate ma il fermato sarebbe morto pochi minuti dopo l'arrivo presso la struttura sanitaria. Gli spari uditi a Capitol Hill sono quelli esplosi dagli agenti di sicurezza contro il conducente del veicolo nel tentativo di fermarlo. Fonti della polizia rifeiscono che il vero obiettivo dell'uomo alla guida dell'auto fossero proprio i poliziotti, contro i quali la vettura si è lanciata a gran velocità.