In Bassa Sassonia l'Spd perde punti, ma rimane primo partito

In Bassa Sassonia si va verso la riconferma della Spd, il partito del cancelliere Olaf Scholz, al governo. I primi exit poll di queste delicate elezioni regionali hanno infatti accreditato i socialdemocratici del 32,5% dei consensi.

A renderlo noto è la Zdf, la tv di Stato tedesca, la quale ha pubblicato la prima proiezione. Staccata la Cdu, il partito dei Cristiano Democratici, al momento ferma al 27,5% dei voti. Alle spalle delle due principali formazioni è un testa a testa per il terzo posto tra i Verdi, i quali avrebbero ottenuto il 14,5%, e il partito di destra Afd, con il 12%. Liberali infine fermi al 5% mentre Die Linke, la formazione più a sinistra nel panorama politico tedesco, non dovrebbe andare oltre il 3%.

Con questi risultati, a essere riconfermato alla guida del Land il socialdemocratico potrebbe essere Stephan Weil, al governo dal 2013. Secondo i media tedeschi, il suo è stato in primo luogo un successo personale. Considerato pragmatico e con una lunga gavetta politica alle spalle, Weil ha trascinato l'Spd in testa nelle preferenze e ha fatto tirare un sospiro di sollievo al cancelliere Scholz.

Il voto in Bassa Sassonia infatti ha preso le sembianze di un test politico nazionale. In una fase caratterizzata dai timori per il gas, da un'inflazione molto alta e, più in generale, da un'economia in affanno in tutto il Paese, da Berlino si temevano bocciature da parte degli elettori. Lo scenario internazionale del resto, contraddistinto dalla guerra in Ucraina, ha influenzato negativamente lo scacchiere tedesco.

Il tessuto ecoonomico del Land

La Bassa Sassonia poi, a prescindere dal contesto, è considerata uno dei Land più delicati a livello tanto economico quanto politico. Con i suoi oltre sette milioni di abitanti e con un tessuto industriale molto forte, il quale annovera ad esempio lo stabilimento della Volkswagen di Wolfsburg, la regione ha spesso avuto in passato il ruolo di vero e proprio laboratorio politico della Germania.

Al momento si parla solo di exit poll, ma per i media locali il conteggio delle schede dovrebbe confermare l'attuale andamento. Per l'Spd comunque non ci sarebbero solo notizie positive. Se da un lato infatti i socialdemocratici avrebbero conservato la guida del Land, dall'altro però potrebbero aver perso diversi punti percentuali.

Nelle precedenti elezioni regionali del 2017 infatti, il partito di Scholz aveva ottenuto il 36,9%. A soffrire maggiormente il calo di consensi è la Cdu, accreditata del 33,6% nel parlamento regionale uscente. Salgono invece Verdi e Afd: entrambi non erano arrivati cinque anni fa alla doppia cifra percentuale.