Belgio, una donna accoltella due persone a Gand: fermato dalla polizia

Dopo l'attacco di Londra, un altro accoltellamento in strada. Questa volta si è verificato a Gand in Belgio dove una donna ha accoltellato due persone con un coltello. Le immagini apparse sui social mostrano un uomo bloccato a terra dagli agenti in mezzo a una strada. La donna sarebbe stato colpito a una mano. Secondo la stampa locale, l’aggressione è avvenuta pochi minuti dopo un episodio analogo a Londra.

Secondo le ricostruzioni la polizia avrebbe sparato all'aggressore colpendolo a un arto e rendendolo immediatamente innocuo. Bisogna chiarire ancore se si tratta di un attacco terroristico, come rilevato ad esempio nel caso di Londra, o se si tratta di una aggressione per altri motivi. La polizia sta indagando e in Belgio l'allerta è massima. Il Paese è già stato colpito duramente dagli attacchi a Bruxelles del 2015 e dunque teme che il vento del terrorismo possa tornare a soffiare ancora una volta sul Paese. I testimoni avrebbero visto l'uomo tentare l'aggressione, poi i colpi esplosi dagli agenti che lo hanno raggiunto alla mano. La strada dove si è consumato l'accoltellamento è stata immediatamente chiusa. Le due persone accoltellate sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Adesso gli inquirenti dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. In questo caso saranno preziose le informazioni fornite dai testimoni che hanno assistito alla scena dell'attacco. La polizia che ha fermato già la donna, la interrogherà in serata per capire quali possano essere i motivi che l'hanno spinta a mettere in atto un attacco come questo. Ma il nodo da sciogliere è quello che riguarda la direzione delle indagini e capire se si tratta di terrorismo oppure di un gesto isolato.