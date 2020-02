Un uomo accoltella i passanti. E Londra sprofonda nel terrore

Streatham, sud di Londra. Qui, come riporta Reuters, un uomo ha attaccato con un coltello due persone, fino a quando non è stato freddato dalla polizia. "Le circostanze sono ancora in fase di valutazione" - hanno fatto sapere le forze dell'ordine britanniche - "ma questo incidente è legato al terrorismo".

Sui social circolano alcune foto in cui si vede quello che si pensa essere il terrorista - che indossa pantaloni grigi, scarpe nere e una giacca verde - sdraiato a terra e con la faccia in giù. Secondo Mark White, corrispondente di Sky, l'uomo indosserebbe anche qualcosa che ricorderebbe un giubbotto suicida. Un'ipotesi vera solo in parte in quanto si tratta di un falso giubbotto esplosivo.

Un testimone riferisce inoltre che l'uomo era armato di machete mentre un altro, citato da Sky, afferma che l'aggressore "si è procurato il coltello in uno dei negozi della strada principale e ha accoltellato un uomo e una donna".

Una ricostruzione di ciò che sta accandendo è fornita dai testimoni, che parlano di numerose ambulanze accorse a Streatham e di diversi elicotteri che stanno sorvolando l'area.

Boris Johnson, è stato il primo politico a commentare l'attacco, affidando il proprio dolore a Twitter: "Grazie a tutti i servizi di emergenza che hanno risposto al fatto di Streatham, che la polizia ha ora dichiarato legato al terrorismo. I miei pensieri sono con i feriti e tutte le persone colpite".

Terrore a Londra

Dall'omicidio di Jo Cox ad oggi, Londra è stata colpita più volte dal terrorismo. E questo in un momento molto delicato non solo a livello mondiale (l'ascesa dello Stato islamico) ma anche nazionale (la Brexit, ovvero uscita dall'Unione europea). Qui ripercorriamo i fatti più importanti.

Tutto inizia il 16 giugno del 2016 quando un uomo spara tre colpi di arma da fuoco contro la deputata laburista Jo Cox, impegnata in un incontro elettorale a favore del remain. Fermato, l'assalitore, anziché indicare le proprie generalità, dirà: "Il mio nome è 'morte ai traditori, Gran Bretagna Libera!'". Il vero nome del terrorista è in realtà Thomas Mair, seguace di diversi gruppi nazisti e suprematisti. L'attacco (giustamente) impressiona l'opinione pubblica e la campagna elettorale viene momentaneamente sospesa.

Una settimana dopo, il 23 giugno, il popolo britannico si presenta alle urne per decidere se rimanere o meno all'interno dell'Unione europea. Come è noto, vincerà il leave. Ma mentre il Regno Unito si dirige verso l'uscita dall'Ue, più ad est, in Medio Oriente, sorge una nuova minaccia, il Califfato, che prima colpisce Parigi (2015) e Bruxelles (2016) e poi Londra.

Il 22 marzo del 2017 un uomo lancia il proprio furgone a tutta velocità lungo il ponte di Westminster, investendo chiunque gli si pari davanti. Poi cerca di raggiungere il Parlamento britannico, dove accoltella un poliziotto e, infine, viene freddato. Il bilancio è tragico: cinque morti più l'attentore. I feriti sono 49. Il giorno dopo l'Isis rivendica l'attentato.

Il 3 giugno si registra un altro attacco compiuto da alcuni uomini alla guida di un furgone, questa volta lanciato a tutta velocità sul London Bridge. Gli attentatori scendono dal veicolo e cominciano ad accoltellare i passanti. Si contano otto morti (più gli attentatori) e 48 feriti. L'Isis, anche questa volta, rivendica.

Pochi mesi dopo, il 15 settembre, un ordigno improvvisato esplode all'interno della metropolitana di Londra ferendo 29 persone. Solamente per un miracolo si evitano morti. L'Isis rivendica, cercando di mettere il cappello sull'attentato, ma la polizia è convinta che l'attentatore si sia radicalizzato e abbia agito da solo.

Il 29 novembre del 2019 il terrore torna sul London Bridge, dove un uomo accoltella i passanti, uccidendone due e ferendone 8, prima di esser freddato dalla polizia. Anche in questo caso l'Isis rivendica, attraverso l'agenzia Amaq.