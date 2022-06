A Berlino auto contro la folla: un morto e almeno 30 feriti

A Berlino un auto si è schiantata contro la folla nella Breitscheidplatz, nei pressi dell'incrocio tra la Rankestraße e la Tauentzienstraße. Il primo bilancio parla di almeno una vittima e otto feriti. Il portavoce della polizia cittadina, Martin Dams, ha detto che l'incidente è avvenuto vicino al famoso viale dello shopping Kurfuerstendamm, nella parte occidentale della capitale tedesca. Dove, tra l'altro, il 19 dicembre del 2016 era già avvenuto un attentato nel mercatino di Natale.

Cosa è successo a Berlino

La polizia è subito intervenuta. Il conducente dell'auto è stato fermato. Le cause dell'incidente sono tuttavia ancora da chiarire. " Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un'azione intenzionale ", hanno spiegato le autorità tedesche. In particolare, la polizia sta valutando se si sia trattato di un incidente stradale o di un atto intenzionale, magari collegato al terrorismo. L'uomo alla guida della vettura, ha spiegato un portavoce delle forze dell'ordine, è stato arrestato sul posto.

Le dinamiche di quanto accaduto sono ancora convulse. La Bild ha scritto che, dopo essersi lanciato sulla folla con l'auto killer (una Renault Clio grigia), l'autista è tornato sulla strada principale per poi fermarsi soltanto 200 metri più avanti, schiantandosi contro la vetrina di una filiale della profumeria Douglas. Testimoni oculari, ha proseguito il quotidiano tedesco, hanno raccontato che l'uomo si sarebbe dato alla fuga, a piedi, e che sarebbe stato trattenuto e consegnato alla polizia grazie all'intervento di alcuni passanti.

Derzeit gibt es einen größeren Einsatz in der #Tauenzienstraße.

Ein Mann soll in eine Menschengruppe gefahren sein. Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt. Einsatzkräfte halten den Mann, der gefahren sein, soll vor Ort fest.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) June 8, 2022

Il precedente del 2019

Secondo quanto riportato dall'Ansa, sul posto ci sono adesso oltre 60 unità dei vigili del fuoco. Presenti anche diverse ambulanze, accorse per soccorrere i feriti, alcuni dei quali sarebbero in condizioni gravi, e pure un punto di primo soccorso. L'intera area è stata delimitata dalla polizia. " Si vuole chiarire se si sia trattato di un atto intenzionale o di un incidente stradale che potrebbe essere avvenuto anche sotto l'influsso di farmaci ", ha spiegato Thilo Kablitz, della polizia.

Come detto, nel dicembre 2016 il mercato di Natale della Breitscheidplatz fu teatro dell'attentato compiuto dal terrorista tunisino Anis Amri, che guidò un tir contro la folla. Nell'attacco rivendicato dallo Stato islamico persero la vita 12 persone, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo, e altre 56 rimasero ferite. Lasciata la Germania dopo l'attentato, Amri venne ucciso il 23 dicembre 2016 in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.