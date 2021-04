Biden, saluto di Pasqua con coniglio gigante con mascherina

In occasione degli auguri pasquali, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la First lady Jill sono stati immortalati sul balcone della blue room della Casa Bianca in compagnia di un coniglio gigante, a grandezza uomo, rigorosamente dotato di mascherina protettiva. Come spiega l'Agi, è dal 1878, per tradizione, che il giorno di Pasquetta negli Usa viene organizzata alla Casa Bianca la caccia alle uova (Easter egg roll), cancellata per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia. Si tratta di un evento dedicato ai bimbi e per il quale di solito vengono distribuiti 30.000 biglietti. Il Presidente Biden ha detto di essere ansioso di organizzare l'Easter egg roll il prossimo anno, quando il Covid sarà stato finalmente sconfitto definitivamente.

La lunga tradizione dell'Easter egg roll

Il "rotolamento di uova" - o Egg rolling - è un famoso gioco tipico della cultura anglosassone. Come funziona? Semplicissimo: l'obiettivo è quello di far rotolare le uova, normalmente su un tappeto d'erba. Vince chi riesce a far rotolare un uovo più a lungo senza romperlo. Come ripora il sito web della Casa Bianca, il primo Easter egg roll alla White House si tenne il 22 aprile 1878 dopo che il Presidente Rutherford B. Hayes accettò di aprire i terreni della residenza presidenziale il lunedì di Pasqua ai bambini che volevano far rotolare le uova. Nell'aprile 1889 il Presidente Benjamin Harrison aggiunse la musica all'Easter Egg Roll, ordinando alla United States Marine Band, nota come "The President's Own", di suonare vivaci melodie mentre i bambini si scatenavano nel South Lawn.

La tradizione del coniglio gigante risale invece al 1969, quando uno dei membri dello staff della First Lady Pat Nixon indossò una tuta bianca e la maschera di un coniglio, stringendo la mano ai bambini lungo il vialetto della South Lawn della residenza presidenziale. Nel 1998 i festeggiamenti dell'Easter Egg Roll della Casa Bianca furono trasmessi in diretta su Internet per la prima volta e nel 2009, per la prima volta, furono distribuiti online i biglietti per l'evento. Come nel 2020, anche quest'anno, per via delle restrizioni anti-Covid, l'evento tradizionale è stato annullato. In attesa di tempi migliori.

Joe Biden e i conigli giganti (con mascherina)

A vestire i panni dell'Easter Bunny, vestito con un elegante gilet, è stato quest'anno il tenente colonnello Brandon Westling, dall'Air Force, consigliere del Presidente Usa. Tutto il portico orientale della Casa Bianca era decorato con coniglietti con la mascherina. Il presidente e la first lady hanno distribuito quest'anno uova-souvenir di legno nei siti di vaccinazione. Come riporta Insider, tuttavia, non era l'unico coniglio gigante presente ieri alla Casa Bianca. L'altro, vestito altresì con un abito primaverile e dall'aspetto più femminile, ha intrattenuto i giornalisti nella James S. Brady Press Briefing Room. Meghan Hays, direttrice della comunicazione della Casa Bianca, ha poi rivelato in un tweet di essere la donna dietro il costume da coniglio gigante.