La mamma dimentica il figlio di 5 anni in auto: morto dopo 3 ore sotto al sole

Ogni anno, inesorabilmente, le cronache raccontano di bambini morti all'interno delle vetture dei loro genitori che, sotto il sole, raggiungono temperature roventi che non lasciano loro scampo. Così è morto anche Trace, un bambino di 5 anni, rimasto legato al suo seggiolino a bordo del suv di sua madre a Harris, in Texas. Amanda Means, 36 anni, era uscita con i suoi due figli per fare alcune compere in vista del compleanno della bambina più grande, di 8 anni, ma quando i tre sono rientrati a casa, Trace è rimasto sull'auto: né la madre, né la sorella, si sono ricordate di lui.

A dare la notizia è stato lo sceriffo della città texana, che ha raccontato come si sono svolti in fatti nella torrida giornata estiva di Harris. Amanda Means ha parcheggiato come al solito la macchina nel vialetto della sua elegante villetta della cittadina. Quando è scesa dall'auto, ha visto che la figlia più grande la stava seguendo e ha pensato che anche Trace avesse fatto altrettanto. Le due, quindi, sono entrate in casa e hanno iniziato i preparativi per la festa di compleanno della bambina. Chi conosce la famiglia, riferisce che Trace era in grado di sganciare il seggionlino dell'auto in autonomia e di scendere dall'auto ma quel giorno la donna guidava un suv Porsche preso in prestito che, evidentemente, il piccolo non conosceva.

Amanda Means si è accorta che suo figlio non era in casa solo dopo due o forse tre ore, tempo che il bambino ha trascorso all'interno dell'abitacolo rovente della macchina. Quando ha capito cos'era successo, la donna è uscita di casa ed è corsa verso l'auto, trovando il figlio ormai morto ancora legato al seggiolino. È stata inutile la richiesta di soccorsi da parte di Amanda Means, gli uomini del 911 non hanno potuto fare altro che constatare sul posto il decesso del bambino. Per il momento, sulla donna non grava nessuna accusa formale ma l'ufficio dello sceriffo di Harris ha aperto le indagini per capire cosa sia potuto succedere in quel lasso di tempo.