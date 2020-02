Boeing senza nuovi ordini di aerei per le tragedie del 737 Max

Boeing è in crisi. Il gigante Boeing, costruttore di aeroplani, ha riferito di non avere nuovi ordini di aeromobili nel mese di gennaio e di aver registrato un forte calo delle consegne in un anno, mentre il divieto di volare con il suo modello 737 Max 8, al centro delle ultime tragedie in volo, continua a pesare sulla compagnia americana.

Boeing è al centro di una delicata investigazione sui problemi tecnici collegati al sistema anti-stallo (Mcas), appositamente sviluppato sugli aerei Max, come quello presente negli aerei coinvolti negli ultimi due incidenti aerei, che hanno causato la morte di 346 persone, caduti sopra i tetti di Addis Abeba in Etiopia e nel mare di Java, a pochi chilometri da Giacarta, in Indonesia.

Il gigante aerospaziale aveva registrato 45 ordini a gennaio 2019, ma non ne ha registrati nessuno nello stesso mese del 2020, secondo il sito web di Boeing. Anche le consegne di altri modelli sono scese a 13 nel primo mese del 2020, rispetto alle 46 dello stesso mese del 2019.

Boeing, società quotata in borsa, è caduta negli ultimi mesi in un vortice di inchieste e scandali che hanno inevitabilmente gettato pesanti ombre sulla credibilità dell’inter azienda e sulla fiducia verso l’operato e la serietà del senior management.

Sempre all'inizio dell'anno, Boeing ha registrato la sua prima perdita annuale in oltre due decenni a causa della crisi del Max, che è costata miliardi di dollari agli operatori e ha aggiunto un altro miliardo di costi di produzione aggiuntivi. Proprio per questo motivo, il gigante dei cieli è stato costretto a interrompere le consegne di aeromobili e fermare temporaneamente la produzione.

Come dichiara la stessa azienda statunitense, “ Negli ultimi mesi Boeing ha compiuto notevoli progressi a sostegno del ripristino in sicurezza del 737 Max mentre la società continua a collaborare con la Federal Aviation Administration (ente che regola l’aviazione civile negli Stati Uniti) e altri regolatori globali sul processo stabilito per certificare il software 737 Max e i relativi aggiornamenti sulla formazione. La società ha inoltre apportato importanti cambiamenti operativi e di governance per affinare ulteriormente la propria attenzione. Questi due tragici incidenti continuano a pesare pesantemente su tutti al Boeing. Abbiamo istituito un fondo di assistenza da $100 milioni per soddisfare le esigenze della famiglia e della comunità delle persone colpite da questi incidenti. ”