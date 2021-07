Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza

Ricoverato in ospedale all'alba di questa mattina per forti dolori addominali, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro potrebbe presto dover affrontare un intervento chirurgico d'urgenza a causa di una seria occlusione intestinale. Al momento, secondo quanto dichiarato dal dipartimento della Comunicazione della presidenza della Repubblica e riportato da agenzia Nova, si sa solo che per il presidente è stato disposto il trasferimento presso un nosocomio privato della città di San Paolo, dove sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Starà poi al personale medico stabilire se procedere o meno ad una rimozione chirurgica dell'occlusione.

L'allarme questa mattina

Stando a quanto trapelato sino ad ora, Bolsonaro soffriva da diversi giorni di una forma di singhiozzo persistente. Poi, intorno alle 4 del mattino, sono cominciati i dolori addominali, che hanno naturalmente portato alla decisione di effettuare degli esami più approfonditi. A dare l'allarme la moglie e first lady Michelle, che ha immediatamente contattato i medici. Annullati tutti gli impegni (alle 11 avrebbe dovuto incontrare i presidenti del Senato, Rodrigo Pacheco, della Camera, Arthur Lira e della Corte suprema federale, Luiz Fux), il presidente è stato ricoverato presso l'ospedale delle forze armate di Brasilia (Hfa). Secondo quanto riferito dal ministro delle Comunicazioni Fabio Faria, Bolsonaro sarebbe stato addirittuta sedato a causa dei forti dolori.

L'attenta analisi degli specialisti ha infine portato alla diagnosi: occlusione intestinale, come rivelato dal medico che da anni si occupa della salute del leader di estrema destra, il chirurgo Antonio Luiz Macedo.

Le condizioni attuali

" Il presidente sta bene ed è di buon umore, dovrà restare sotto osservazione per 24-48 ore, non necessariamente in ospedale ", si leggeva nella nota diramata ore fa dal segretariato per le comunicazioni della presidenza. In realtà la situazione si è poi rivelata essere ben più seria, tanto che è stato deciso il trasferimento in uno degli ospedali della città di San Paolo.

" Dopo gli esami effettuati a Brasilia, il dottor Macedo, medico del Presidente della Repubblica, ha riscontrato un'ostruzione intestinale e ha deciso di portarlo a San Paolo dove si sottoporrà a esami complementari per definire la necessità, o meno, di un intervento chirurgico d'urgenza ", è quanto riportato nel recente comunicato del ministero delle Comunicazioni.

Tanti gli interventi subiti dal presidente sino ad ora: dopo la coltellata ricevuta nel corso della campagna elettorale del 2018, aveva dovuto sottoporsi a ben quattro operazioni chirurgiche. Ripresosi dopo la sedazione, Jair Bolsonaro ha personalmente informato i propri cittadini del suo stato di salute, avvalendosi dei social. Su Twitter ha infatti postato alcune foto che lo ritraggono in ospedale, e ringraziato per le preghiere ed i messaggi di vicinanza.