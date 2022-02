"Sono morti tutti". Capuozzo racconta il blitz della nave russa

“Una nave russa si è avvicinata e ha intimato la resa alla guarnigione – tredici uomini – di stanza sull’isola. Sono morti tutti” . Il giornalista Toni Capuozzo racconta sui social network un episodio della guerra in Ucraina passato quasi inosservato. Lo fa pubblicando un breve post sul suo profilo Facebook. Ieri è successo questo sull’isola dei Serpenti, che fa parte di un arcipelago nel Mar Nero. La lingua di terra si trova a 45 chilometri dalle coste della Romania e dell'Ucraina e appartiene al distretto ucraino di Odessa, ma adesso è sotto il controllo della Russia. prima di morire i tredici uomini non si sono arresi e hanno mandato a quel paese i soldati russi.

La spianata continentale dell'isola è particolarmente ricca di petrolio e gas naturale, giacimenti scoperti negli anni Ottanta. Ciò ha generato un contenzioso e la demarcazione della zona economica esclusiva (marittima) e della piattaforma continentale tra Ucraina e Romania intorno all'isola è stata determinata dalla decisione della Corte internazionale di giustizia dell'Aia il 3 febbraio 2009. La popolazione residente nell'isola è costituita dagli addetti al faro, dalle guardie di frontiera e da alcuni scienziati, circa 80 abitanti.

Come riportato da Il Giornale.it, nelle scorse ore la Russia ha conquistato l'isola dei Serpenti. Per l’intera giornata di ieri i russi hanno circondato e bombardato lo spicchio di terra, facendo anche delle vittime come ha rivelato Capuozzo. “Questo – scrive il giornalista – dice qualcosa sulla voglia di resistenza di un popolo che non se l’aspettava – non avevano fatto il pieno delle automobili né scorte alimentari – ma anche su una sfida affrontata senza realismo. Il premier Zelenski lo rivela, quando accusa il pauroso Occidente di averli lasciati soli: era una solitudine annunciata, ma gli ucraini non si aspettavano neanche quella” .