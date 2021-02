Vende foto sexy sul web. I figli cacciati dalla scuola

Tre bambini californiani sono stati espulsi dalla loro scuole elementare, la Sacro Cuore di Sacramento, perché la mamma degli stessi è protagonista di “ scatti sexy ” diffusi sul web. I tre figli della donna, di nome Crystal Jackson, sono stati infatti cacciati dall’istituto cattolico a causa del lavoro della prima, dedita alla vendita on-line di proprie foto piccanti. Sarebbero state le mamme dei compagni di scuola dei tre ragazzini, venute a conoscenza della professione hot svolta dalla donna incriminata, a sollecitare i vertici della scuola a prendere provvedimenti contro quei bambini. L’espulsione dei suoi tre figli ha ovviamente scatenato proteste da parte della Jackson, che, nello svolgimento di tale piccante attività, si fa aiutare dal marito Chris.

Nel dettaglio, la mamma hot pubblica abitualmente sul web proprie immagini, firmandosi con il nome d’arte di “ Tiffany Poindexter ”, in cui appare mentre svolge attività casalinghe con indosso biancheria intima sexy e mentre rivolge sguardi invitanti all’obiettivo della fotocamera. Gli scatti vengono poi postati su Twitter e sul sito a pagamento OnlyFans e, grazie a tale lavoro, lei riesce a guadagnare circa 150mila dollari al mese, forte di un nutrito seguito di internauti appassionati alle sue immagini conturbanti. Le immagini provocanti della Jackson vengono scattate direttamente da suo marito ed entrambi hanno più volte presentato l’attività incriminata come di natura semplicemente “ artistica e provocante ”. Tuttavia, le immagini di Tiffany sono state considerate ultimamente, dai genitori dei compagni di scuola dei figli della donna e dai vertici dell’istituto di Sacramento, come pornografiche.

Do you like the white? pic.twitter.com/t3XdnfdBhQ — Mrs Poindexter @ OnlyFans (@poindexter_mrs) February 7, 2021

La scoperta, da parte di genitori e vertici scolastici, della particolare professione della Jackson è avvenuta di recente grazie a una busta anonima, recapitata presso la struttura Sacro Cuore. All’interno della stessa busta c’erano diverse foto di Tiffany Poindexter, che hanno subito fatto il giro dell’intera comunità scolastica e hanno così indotto le mamme indignate a organizzare una raccolta firme per chiedere al dirigente scolastico di prendere provvedimenti contro i figli della diva sexy. Il direttore dell’istituto cattolico di Sacramento ha alla fine scritto una dura lettera alla signora Jackson tuonando: “ Il suo sito per adulti è in diretto contrasto con quel che vogliamo insegnare ai nostri studenti ”. La lettera citata terminava con le seguenti parole: “ Le chiediamo quindi di trovare un’altra scuola per i suoi figli e troncare ogni rapporto con la nostra ”.