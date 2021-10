"Licenziatela". La campagna d'odio dei trans contro la prof femminista

Sembra paradossale che una donna convintamente femminista e lesbica sia finita nel mirino delle organizzazioni transgender, eppure è lo specchio dei tempi folli del politicamente corretto e della politica basata sull'identità. Kathleen Stock, professoressa di Filosofia dell'Università del Sussex, nel Regno Unito, ha subito minacce e insulti che l'hanno costretta a dover insegnare da remoto, per timore di ripercussioni fisiche sulla sua persona. Stock, in barba alla follia gender, ha detto una cosa di semplice buon senso: il sesso biologico rimane predominante e le persone transgender non dovrebbero frequentare gli spazi riservati alle donne come spogliatoi e bagni. Affermazioni che le stanno costando piuttosto caro e una vera e propria campagna d'odio orchestrata ai suoi danni, colpevole di aver detto la sua opinione, peraltro non isolata all'interno dell'universo femminista. La polizia ha consigliato a Stock di rimanere fuori dal campus e prendere in considerazione le guardie del corpo e la sicurezza domestica.

Minacce e insulti contro la prof lesbica e femminista

Un gruppo di studenti, riporta il Times, chiamato Anti Terf Sussex, la descrive online come " uno dei transfobi più importanti di questa miserabile isola, che sposa una variazione imbastardita del femminismo radicale ". L'organizzazione arriva a dire che la docente " è dannosa e pericolosa " per le persone trans. Sono stati inoltre affissi manifesti in tutta la Sussex University che chiedono il licenziamento della professoressa, mentre nei giorni scorsi sono state organizzate addirittura delle fiaccolate contro di lei. La docente femminista accusata di essere "transfobica" è stata lasciata sola anche dal sindacato delle università, che ha deciso di non spendere nemmeno una parola rispetto alle minacce che la docente ha ricevuto in questi giorni. La filiale del Sussex dell'Ucu ha affermato che il professor Adam Tickell, il rettore dell'università, non ha sostenuto la dignità e il rispetto degli studenti e del personale transgender la scorsa settimana quando ha rilasciato una dichiarazione a sostegno di Stock e a difesa della libertà di parola. Paradossale.

La guerra interna al campo Lgbt