Accoltellamenti e uccisioni in strada: orrore in Canada

Strage in Canada, dove 10 persone sono morte e almeno 15 sono rimaste ferite a seguito di una serie di accoltellamenti in alcune remote comunità del Saskatchewan. I corpi sono stati rinvenuti in luoghi diversi. La polizia ha invitato la cittadinanza a usare la massima cautela e a chiudersi in casa. Gli attacchi, come reso noto dalle forze dell’ordine canadesi, sono avvenuti a James Smith Cree Nation and Weldon, Saskatchewan. Al momento sarebbero due le persone identificate e ricercate per gli attacchi, probabilmente commessi a caso, senza una precisa logica. Damien Sanderson e Myles Sanderson, questi i nomi dei due ricercati.

"Accoltellamenti orribili e sconvolgenti"

Il premier canadese, Justin Trudeau, ha definito "orribili e sconvolgenti" gli accoltellamenti portati in atto e ha rivolto un pensiero alle persone che hanno perduto un loro caro e a coloro che sono rimaste ferite. Secondo quanto emerso, la polizia canadese ha rinvenuto "dieci cadaveri in luoghi diversi della James Smith Cree Nation (una riserva di nativi americani) e di Weldon". A rendere nota la notizia in conferenza stampa è stato il vicecomandante della Royal Canadian Mounted Police, Rhonda Blackmore. Il vicecomandante ha poi aggiunto: “Ci sono anche diversi feriti, 15 dei quali sono stati trasportati in vari ospedali. La polizia sta investigando in molte scene del crimine".

Due le persone ricercate

Sono quindi due le persone sospettate della strage, e di entrambe la polizia ha diffuso sia le generalità che un identikit. Si tratta del 31enne Damien Sanderson e di Myles Sandersos, 30 anni, entrambi con capelli neri e occhi marroni, che sarebbero forse in fuga a bordo di una Nissan Rogue nera. Per il momento non è ancora chiara la relazione tra i due sospetti. Inizialmente l’allerta era stata data solo nello Saskatchewan ma in seguito era stata estesa anche alle province limitrofe di Alberta e Manitoba, dato che i presunti assassini erano stati visti scappare a bordo di un’auto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli attacchi sono avvenuti in almeno 13 posti diversi, in particolare tra James Smith Cree Nation e Weldon, dove le comunità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza. Alcune vittime sarebbero state colpite casualmente, mentre altre di proposito. Il movente della strage è però ancora sconosciuto. I soccorritori giunti per primi sul posto hanno descritto scene terribili. Per trasportare i feriti in diversi ospedali sono stati utilizzati anche due elicotteri. Intanto a Regina sono arrivati migliaia di fan per una tradizionale partita di football del Labor Day tra i Saskatchewan Roughriders e i Winnipeg Blue Bombers che ha fatto il tutto esaurito.